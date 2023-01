VIDEO. ¡Tremendo! Compró una bengala de cumpleaños pero era un petardo y cuando sopló la velita...

Un festejo de cumpleaños estuvo a punto de terminar en tragedia. Y todo fue por un grosero error. Además, quedó filmado y las redes sociales se hicieron un festín con las imágenes.

En esta fiesta, que tuvo lugar en Perú y se hizo viral en TikTok, el agasajado se llevó flor de susto cuando fue a soplar la velita. Es que cuando su familia le cantaba el feliz cumpleaños y uno de ellos se acercó a encender la bengala, empezaron las explosiones.

¿Qué pasó? Según revelaron, el encargado de comprarla en vez de llevarse la bengala adquirió un petardo que, claramente, cuando estuvo en contacto con el fuego, empezó a los chispazos y generó tensión en plena celebración.

La usuaria "edittakary" subió la insólita situación a las redes y acumulaba casi 3 millones de reproducciones, además de ganarse miles de comentarios.

La joven escribió junto al video "como cuando tus tíos no saben diferenciar entre una bengala y un cohete", y luego agregó: "Te encontraré vendedor ambulante". Por último, más tarde explicó que "definitivamente no fue intencional" y que su tía "la compró en el mercado, pero no recuerda quién se la vendió". Dijo que "no pasó nada" y que fue "un pequeño susto".