La Cámpora disparó contra A. Fernández: Larroque dijo que "minimizó" el atentado a Cristina

La interna del Frente de Todos parece no tener paz y se pone cada vez más caliente. En un año electoral, con mucho en juego, ahora desde La Cámpora salieron a criticar al presidente Alberto Fernández.

Fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, y líder de ese espacio político ultra K conducido por Máximo Kirchner, el que acusó al primer mandatario de “minimizar” el atentado de la que fue víctima la vicepresidenta Cristina Kirchner. En una entrevista hizo referencia a las repercusiones de lo ocurrido en septiembre del año pasado en Recoleta: “El intento de asesinato fue licuado por los grandes medios de comunicación; la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”.

Además, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof dijo que "me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol. Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente". Y agregó: "La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general".

Larroque siguió disparando con munición gruesa contra el primero mandatario al asegurar que no tuvo un "gesto recíproco" con la coalición de Gobierno, como si lo tuvieron la vicepresidenta y el kirchnerismo duro quienes, según destacó, tuvieron "absoluta buena fe".

Por otro lado dijo que "en términos prácticos hubo indefinición en materia programática, porque ni siquiera uno puede decir que este gobierno ha llevado al extremo lo que han sido las políticas de los años previos; pero sí, lamentablemente, en ciertas indefiniciones hay una sensación de que no se va ni para un lado ni para el otro".