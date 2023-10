Día del Ángel de la Guarda: cómo invocarlo y por qué se celebra este 2 de octubre

Son muchas las personas que creen en ángeles. Incluso tienen uno en especial que los cuida a lo largo de sus vidas, al cual se lo llama "Ángel de la Guarda". Y aunque no se puede ver físicamente, siempre está acompañando al ser para el que fue elegido custodio.

Los ángeles de la guarda, según la creencia religiosa, son la presencia de Dios en la tierra, y s trabajo es proteger y guiar a una persona a partir del momento en que nace. Algunos se mantienen al margen respecto al tema, pero hay millones de personas que aseguran que están en constante comunicación con él, y que le hablan para pedirle protección y consejos.

Día del Ángel de la Guarda: por qué se celebra este 2 de octubre

¿Cuál es el origen del Día del Ángel de la Guarda? Desde 1670, el Día de los Santos Ángeles de la Guarda o Santos Ángeles Custodios está fijado en el 2 de octubre. Se trata del primer día libre después del 29 de septiembre, día en el que se honra a san Miguel Arcángel, considerado el jefe de los Ejércitos de Dios y a cuya fiesta está subordinada la del ángel de la guarda.

En el santoral católico, la inclusión oficial de la celebración del Día del Ángel de la Guarda se le atribuye al Papa Clemente X. Al instaurar un día para los ángeles de la guarda o ángeles custodios, se le dio lugar a un festejo popular que venía llevándose a cabo desde hacía ya mucho tiempo atrás en varias regiones de Europa en diferentes momentos del año.

¿Cómo invocar al Ángel de la Guarda?

Los católicos sostienen que cada vez que uno se sienta angustiado, solo o con necesidad de encontrar una solución a todos sus problema, se puede invocar al custodio. Lo único que se necesitará es un tiempo de tranquilidad y mucha fe.

Siempre que se quiera hablar con el ángel de la guarda, se debe hacer en un lugar de paz, preferiblemente solo. Además de eso, se debe dejar el celular a un lado y enfocarse solamente en esta comunicación.

Lo primero que deberá hacer la persona es intentar mantener su mente alejada de todo lo que la agobia y comenzar a imaginar que tiene ese encuentro con su protector. Probablemente no lo logre en una primera sesión, pero con el pasar del tiempo la imagen se hará cada vez más nítida, hasta que realmente se sienta que tiene una conversación con él.

La mayoría de las veces, los ángeles de la guarda se expresan a través de su voz interior. Así que, luego de tener una conversación con él, hay que confiar en lo que dice su mente y su corazón, según manifiestan los creyentes.

Lo cierto es que los ángeles protectores también mandan señales a través del mundo físico, por lo que siempre es recomendable mantener bien abiertos los ojos y despiertos los sentidos, ya que él puede estar enviando mensajes a través de situaciones pequeñas como una pluma, una hoja que cae de un árbol o simplemente, un día de lluvia.

Oración para el ángel de la guarda

También existen personas que no se consideran buenas con las palabras, por lo que prefieren invocar a sus custodios a través de la oración. Una de ellas es la más popular y la que suelen repetir los niños a la hora de dormir. Pero es importante resaltar que esta oración también es indicada para los adultos.

La misma reza así: “Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María”.

Otra es la siguiente: “Oh, ángel santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida: yo te doy gracias, santo ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo. Por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, glorioso protector mío. Defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial”.