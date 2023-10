Aquella nota de Sofía Clerici sobre su gato, en el año 2021: "Lo fui a buscar a Lomas de Zamora"

Sin dudas, el gran escándalo de las fotos que subió Sofia Clerici a las redes sociales mostrándose en un viaje de lujo con Martín Insaurralde, sigue revotando entre los medios.

Así, los programas especializados en el ambiente están a la orden del día. Por ejemplo, en LAM conducido por Ángel De Brito, pusieron al aire una nota que ella había dado en 2021 hablando de su gato en dónde puede interpretarse que ya habría dejado indicios de su relación con Insaurralde.

Clerici eligió hacer públicas tremendas imágenes justo un día antes del debate presidencial y semejante exhibición de unas vacaciones a puro lujo en Marbella movió todo: “Hace tres o cuatro años que viene con él, pero no era el único señor con el que salía”, afirmaron en el mencionado programa, al tiempo que agregaron: “Ella dejó señales todo el tiempo sin decir que era Martín Insaurralde, pero lo que no entendemos es cómo él no se dio cuenta de que en algún momento ella iba a hacer algo, porque contó una historia de amor sin cara. Regalos, lujos, filmaciones con detalles...”, reflexionaron desde los diferentes programas.

Vale destacar que por otra parte en los medios se anunció que: “El 30 de mayo de 2021, Clerici se mostró medio desnuda, sentada sobre una colcha negra, con una torta y un champán. Estaba en lolas y se puso los emoticones de corazones. Ahí escribió ‘Feliz cumpleaños a mi amor’. ¡El 30 de mayo que es el día de cumpleaños de Martín Insaurralde!”.

A todo esto y sin muchas vueltas, los especialistas en la farándula interpretaron de un modo muy especial las declaraciones que Sofía Clerici le había hecho a Tomás Dente en abril de 2021, en el recordado ciclo "Vino para vos" y así, pusieron al aire aquella nota en la que Clerici habló de su carísimo gato y señaló: "Lo fui a buscar a Lomas de Zamora". Así, las casualidades indican que, Lomas de Zamora es precisamente el partido de la provincia de Buenos Aires que tuvo a Martín Insaurralde como intendente. En este sentido, y en diálogo con Tomás Dente, en aquel programa de abril de 2021, Sofía Clerici contó: “Tengo mi gatito, soy feliz. Zeus es un gato esfinge. Y es la primera mascota que tengo", al tiempo que no dudó en confesar: "No sabés lo suavecito que es. Lo amo. Lo fui a buscar a Lomas de Zamora. Se llama Zeus como el dios del universo”.

Por último, y como si fuera poco, cuando le preguntaron si su gato Zeus era cariñoso, respondió: “¡Re! Viene cualquier hombre y se le pone arriba. A mis amigos se les pone encima y no quiere salir. Es muy mimoso. Lo amo y me cambió la vida. La verdad es que un animalito te puede llenar de amor totalmente”, había revelado Sofía Clerici.