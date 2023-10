Champions: Inter, con Lautaro en llamas, enfrenta al Benfica del Fideo Di María y Otamendi

El subcampeón continental, Inter de Milán, en plena racha goleadora del argentino Lautaro Martínez, recibe hoy al Benfica portugués de Nicolás Otamendi y Ángel Di María, en un atractivo partido de la segunda fecha de la Champions. Dicho cotejo comenzará a las 16 (hora de nuestro país) y será televisado por la señal de cable ESPN.

Entre los ocho encuentros de la jornada, también se destaca la visita del Real Madrid al estadio Diego Maradona del Nápoli y el encuentro del Manchester United con el Galatasaray turco de Mauro Icardi en el estadio Old Trafford. Ambos encuentros comenzarán a las 16 y serán televisados por Fox Sports y ESPN, respectivamente.

Inter irá por su primera victoria en el Grupo D luego de empatar en su debut como visitante con Real Sociedad de España (1-1), con un tanto agónico del centrodelantero del seleccionado argentino.

El “Toro” es uno de los futbolistas del momento en las grandes ligas, luego de sumar una decena de goles en los ochos partidos que lleva disputados en la temporada entre la Serie A y la Champions.

El pasado fin de semana, el ex Racing se despachó con un “póker” en apenas 27 minutos para la goleada de Inter sobre Salernitana (4-0) y quedó como máximo anotador del “Calcio” con nueve conquistas en siete fechas.

El capitán y número 10 del Inter buscará prolongar su actualidad en el debut como local por el torneo continental ante un Benfica que llegará con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras caer de local ante Salzburgo de Austria en la primera fecha.

El partido ofrece como atractivo el cruce entre compañeros del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar. Lautaro se enfrentó una vez con Otamendi, en la revancha Inter-Benfica (3-3) por los cuartos de final de la pasada Champions, y en tres ocasiones con “Fideo” Di María, como futbolista de Juventus, con un saldo de un triunfo, un empate y una derrota.

en el diego maradona de nápoles

En el Diego Maradona, Napoli y Real Madrid jugarán por la punta del Grupo C, luego de comenzar con el pie derecho en la primera vuelta. Los italianos vencieron a Braga en Portugal (2-1) y el “Merengue” se impuso de local a Unión Berlín (1-0).

Con el objetivo de ganar la 15ta. “Orejona”, el club blanco se enfrenta a su primer examen de nivel frente al campeón italiano, que vivió días álgidos por la polémica con su goleador nigeriano Victor Osimhen, burlado en unos videos subidos a la cuenta oficial del club en TikTok.

“El Calcio Napoli, para evitar cualquier explotación sobre el tema, precisa que nunca tuvo la intención de ofender o burlarse de Victor Osimhen, patrimonio técnico del club”, se disculpó la entidad en un comunicado.

En tanto, Manchester United, sin el argentino Lisandro Martínez (lesionado), recibirá al Galatasaray de MauroIcardi necesitado de la victoria por su caída ante el poderoso Bayern Múnich, en Alemania, en el inicio de la competencia.

di maría elogió al “toro”

Ángel Di María, figura de Benfica, elogió ayer a su compañero del seleccionado argentino, Lautaro Martínez, goleador del Inter, en la previa del partido que ambos jugarán hoy en Italia por la Liga de Campeones.

“Sí, veo sus partidos. Está muy bien y en un gran momento. No hemos hablado, seguramente lo haremos antes o después del partido. Aun así, no me gusta hablar antes con los compañeros a los que voy a enfrentar; es una cuestión personal”, contó el “Fideo” en conferencia de prensa.

Di María y Lautaro Martínez se reencontrarán hoy en el estadio Giuseppe Meazza por la segunda fecha del Grupo D.

El rosarino marcó el gol de la victoria del Benfica en el clásico ante el Porto (1-0) y lleva cinco goles en la Liga de Portugal.

Por su parte, el bahiense Martínez anotó los cuatro goles en el triunfo del Inter sobre el Salernitana (4-0) y también marcó en el debut en la Champions League en España ante la Real Sociedad (1-1).