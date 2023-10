Cierre de listas: denuncian pacto entre Insaurralde y Milei

En medio del escandálo que desató el lujoso viaje a Marbella de Martín Insaurralde, un excandidato a concejal de Lomas de Zamora por la Libertad Avanza denunció un acuerdo entre el líder de ese espacio político, Javier Milei, y el intendente local en uso de licencia.

Según reveló en declaraciones periodísticas Víctor Guzmán tuvo que “pagar 30 mil dólares” para ser incluido en las listas libertarias como candidato a primer concejal por Lomas de Zamora. “Cada uno tiene que pagar su propia campaña”, aseguró que le advirtieron desde el entorno de Milei.

Pero días después, según dijo, recibió un llamado en el que le explicaron que “la lista ya había sido cerrada entre Karina Milei (la hermana del candidato a la Presidencia) e Insaurralde en noviembre del año pasado” y ahondó: “El viernes a la noche firmamos todos los concejales. El sábado hubo silencio de radio, el domingo se presentaban las listas. En ese interín me llama la secretaria de Insaurralde para preguntarme si yo iba en la lista de Milei como concejal. El día lunes me entero que me habían bajado”.

En ese sentido, Guzmán se considera hoy “proscripto” por el oficialismo de Lomas de Zamora, donde Insaurralde sigue siendo una figura gravitante. Pues, aunque se vio obligado a bajar su postulación como primer concejal y a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete de la Provincia, desiste de dar un paso al costado en la Comuna.

Según trascendió, Guzmán es un pastor evangélico y un empresario gastronómico con negocios en Perú. Inició su carrera política municipal en el ARI durante 2003, para luego saltar al PJ lomense. Su relación con el espacio político de Milei se debe a que, según explicó, actuó de nexo entre La Libertad Avanza y una expresión del partido en Perú que quería contar con Milei en el país para que diera una conferencia.

Finalmente, aquel viaje se cayó. Pero la relación entre Guzmán y el libertario se mantuvo y, según afirmó el excandidato de Lomas, querían contar con su experiencia como concejal y le ofrecieron la primera candidatura para luego pedirle los 30 mil dólares que terminó entregando a Carlos Fiorentino, el coordinador del partido libertario en la patria chica de Insaurralde.

Ahora, en su acusación, Guzmán arremete también contra “Sebastián Pareja (el armador provincial de Milei), que ha estado en permanente contacto con Insaurralde y concejales”, a la par que agrega: ”Vendieron las candidaturas al mejor postor y el que pagó más fue Insaurralde”.

Sin embargo, Antonio Cayetano Volponi, que es el candidato a intendente por La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, negó de plano la denuncia de Guzmán. “Se dicen muchas cosas, nada que ver”, desmintió en declaraciones periodísticas. Dijo además que no conoce al excandidato a concejal y rechazó un acuerdo con Insaurralde.

La denuncia de Guzmán se conoce mientras el alcalde (con licencia) lomense sigue en el ojo de la tormenta por su oneroso viaje a Europa con la modelo Sofía Clérici. Algo que ha motivado su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de la Provincia y a bajar su candidatura a concejal de Lomas de Zamora, a la par que se acumulan causas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal.