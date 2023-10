“Me tiraron a matar”, el crudo relato del vecino acuchillado en Ringuelet

Aún son horas de conmoción -y de bronca- en la localidad platense de Ringuelet tras el salvaje episodio de inseguridad que sufrió un vecino a manos de motochorros que entre golpes y puñaladas, no solo lo asaltaron delante de sus dos hijos, sino que estuvieron al borde de provocar una verdadera tragedia.

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el ataque sucedió en 510 entre 7 y 8, y se caracterizó por la violencia y la crueldad con la que actuó la banda de delincuentes para apoderarse de las objetos de valor de su víctima, a la que abordaron en plena vía pública.

A raíz de la difusión de las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la que se observó como los dos delincuentes le provocaron un total de cuatro heridas de arma blanca para arrebatarle una mochila, Emiliano, la víctima que por suerte “puede contarla”, rompió el silencio y reveló detalles de la odisea que le tocó vivir junto a sus hijos de 14 y 16 años, respectivamente.

“Fue traumático. Fue una situación caótica y delicada que viví junto a mis dos hijos cuando llegaba de retirarlos (del colegio) en el auto. Uno de mis hijos estaba dormido y por eso tardamos en salir”, contó el vecino platense, y agregó: “Cuando bajamos retiré las mochilas del baúl. En ese momento sentí el ruido de la explosión de la moto y tuve una sensación rara, como que veo venir algo. Entonces cerré el baúl y los veo venir y le digo a los chicos ‘corran que nos roban’ y les volví a gritar ‘corran, corran’”, detalló aún indignado.

“Me hacía un colador”

Emiliano relató que tras la huida de sus hijos, los motochorros se abalanzaron sobre su humanidad y lo apuñalaron con el objetivo de matarlo: “Uno de los agresores se me tira encima y me empieza a pegar. Yo trato de defenderme con el brazo con el que sostenía las mochilas, pero directamente me tira a matar con la faca que tenía”, sostuvo.

“Entonces me hiere. Siento el ardor, ese golpe, esa contundencia. En eso viene el otro delincuente asesino y me golpeó en la frente fuertemente pero no pierdo el equilibrio porque impacto contra el canasto de basura de la vecina, en la nuca, y segundo porque al otro delincuente le tuve que agarrar el cuchillo porque sino me hacía un colador”, contó Emiliano conmocionado.

En ese momento los delincuentes tomaron las mochilas escolares y tras subirse a la moto en la que llegaron, se dieron a la fuga. Aunque claro, en el video se pudo observar que varios vecinos -alertados- por lo que sucedía, salieron a la calle e intentaron atrapar a los ladrones.

“Los vecinos participaron de manera activa tratando de colaborar desde su forma y posibilidad poniendo en juego su vida porque no sabés como pueden reaccionar estos malvivientes”, agregó el hombre.

“Mis hijos llamaron al 911 y se lloraban por la sangre que me salía”, sostuvo Emiliano y además resaltó la “precariedad” del móvil que arribó a escena. “El móvil policial daba lástima. Es lamentable y lo estamos pagando los ciudadanos”, concluyó.