Alquileres en la Costa: aumentos entre 130% y 150% para el verano

La Costa Atlántica, un clásico entre los destinos más visitados por turistas de todo el país cada temporada, se prepara para recibir un verano que aspira a ser muy movido. Y la economía, como en la mayoría de los aspectos de la vida de los argentinos, juega un rol clave, dada la compleja situación que atraviesa el país. Por esta razón, ya se anticipan aumentos significativos, entre 130% y 150%, aunque en algunos casos alcanzan hasta el 200 por ciento en comparación con lo registrado en 2023 en diversos sectores.

Por cierto, a lo largo del Partido de la Costa se pueden encontrar opciones muy diversas, con un amplio rango de precios. Mar del Plata, por ejemplo, se posiciona como uno de los destinos con precios intermedios en comparación con los significativos índices del costo de vida que se han estado registrando. Mientras, con tarifas que cambian y se actualizan constantemente, en muchos casos tomando como parámetro el dólar, ciudades como Cariló y Pinamar están entre las más caras. Por su parte, Mar de Ajó aparece entre las posibilidades más accesibles.

Mar del plata

Solo como referencia, en Mar del Plata, un departamento de un ambiente (2/3 personas): puede costar a partir de $170.000 por semana. Mientras que un departamento de 2 ambientes (3/4 personas), a partir de $220.000 por semana. En el caso de un departamento de 3 ambientes (5/6 personas), a partir de $305.000 por semana. En tanto que un chalet de 3 ambientes (5/6 personas), a partir de $420.000 por semana.

Pero también hay casas grandes con pileta que pueden cotizarse unos 3.000 dólares o más la quincena en diciembre o enero. Los profesionales del sector inmobiliario indican que los períodos de estadía en esos casos se han extendido en comparación con temporadas anteriores, principalmente debido a las restricciones a la hora de elegir destinos internacionales. Las familias suelen reservar por quincenas o meses completos. En cuanto a los precios, en los casos de alto poder adquisitivo, las casas más buscadas son de cuatro o cinco ambientes, preferentemente con amplio jardín, parrilla y, si es posible, pileta. Los precios por quincena en febrero los US$ 2.000.

Villa Gesell

Según un relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, los precios de alojamiento en cabañas, departamentos con servicios y hoteles variarán en enero y febrero.

Cabañas con base cuádruple: desde $105.000 por día; departamentos con servicios: desde $110.000; y hoteles de 3 estrellas con base doble: $75.000 por día.

Mar de las Pampas

Cabañas: desde $110.000 por día; apart hoteles, desde $140.000. En Mar Azul, en tanto, cabañas desde $97.000 por día; apart hoteles desde $110.000. Y en Las Gaviotas: cabañas y departamentos con servicios: desde $110.000 por día.

En las localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, los precios de alojamiento por semana rondarán los $875.000, $752.500 y $724.500, respectivamente.

Pinamar

En Pinamar, la zona norte es la que más ha crecido y sigue en expansión. Lo más solicitado es lo nuevo, cerca del mar y con buena relación precio-calidad. Las inmobiliarias notan que la demanda para la segunda quincena de enero es sostenida, seguida de la primera quincena y año nuevo.

Pinamar ofrece una amplia gama de propuestas y los valores van relacionados con la calidad, ubicación y servicios.

Para el caso de departamentos se pueden encontrar opciones que parten desde los US$ 1.500 para la quincena de enero y para casas desde US$ 2.200 en el mismo período. Mientras que en el caso de las casas, los números crecen, especialmente si cuentan con pileta y están próximas al mar.

En general la comisión inmobiliaria oscila entre el 5% y el 10%, dependiendo de cada caso particular. Además, incluyen el costo de los servicios en el valor del alquiler.

Pero, claramente si se alquila de manera particular, existen posibilidades más accesibles, porque no entran en juego esas comisiones.

Cariló

En Cariló hay bastante dinamismo desde hace tres meses y el interés en alquilar viviendas para el verano próximo crece semana tras semana. La demanda mayor es por casas que están en zonas intermedias entre el centro y el mar.

Aumentaron las solicitudes para alquilar en los barrios Constancia y Divisadero de Cariló, áreas cercanas al bosque y a la casa histórica de la familia Guerrero, pionera en la zona.

Los precios, cotizados en dólares, se mantienen similares a los de 2023. La quincena de enero se alquila entre US$ 3.000 y US$ 3.500, y para todo el mes parten desde US$ 4.500 a US$5.000. Los costos varían según la superficie de la vivienda, las prestaciones y la presencia o ausencia de piscina propia.

Los acuerdos generalmente se establecen entre el propietario y el inquilino con la intermediación de una agencia inmobiliaria. Se paga una reserva para asegurar la casa y, a los 15 días, se abona el saldo total.

Cuánto sale alquilar una carpa

Las familias y grupos de amigos que optan por destinos costeros tienden a incorporar en su presupuesto los gastos asociados a la adquisición de sombra. En este sentido, se debe tener en cuenta que los aumentos con respecto al año anterior son del 150 por ciento y la congelación de precios requiere del pago total.

Los balnearios de la Costa Atlántica ya están realizando reservas para diciembre y enero principalmente. Tomando como referencia a Mar del Plata, por tener precios intermedios y siendo uno de los destinos más elegidos, la quincena supera los $250.000 y asciende hasta los $650.000 aproximadamente.

En tanto, Cariló cuenta con balnearios que ofrecen carpa por siete días en enero a $335.000 la sombrilla $200.000. Otros balnearios, que ofrecen servicios de recreación para toda la familia y cuentan con restaurante, tienen carpas disponibles por $816.000 para todo enero y $553.000 para febrero. En cuanto a las sombrillas, su costo es de $437.000 y de $290.000 respectivamente.

En Necochea, las opciones más asequibles incluyen carpas por alrededor de $100.000 para una estadía de siete días, y sombrillas con un valor de $90.000.

Además, algunos balnearios ofrecen tarifas en dólares, con carpas para toda la temporada por US$410, el mes por US$300, y sombrillas por US$245.

