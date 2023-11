¡Música, maestro!: semana con Blur, los Red Hot ¿y la última del polémico Waters?

Roger Waters, The Cure, Pet Shop Boys, Blur, Pulp, Beck, Red Hot Chili Peppers... la lista de artistas del pop rock internacional que pasarán por Buenos Aires en una sola semana, comenzando hoy, la convierten en capital mundial para los amantes de la música.

En la misma semana en que Argentina eligió al que será su próximo presidente, el libertario Javier Milei, un ‘outsider’ llegado a la política hace dos años con aspecto de estrella del rock, amante de los Rolling Stones y que en su juventud integró la banda Everest -que rendía homenaje a ‘Sus Majestades Satánicas’-, Buenos Aires reunirá en pocos días a un elenco de excepción en varios escenarios.

Tras el paso del ‘huracán’ Taylor Swift por el Monumental, la capital argentina recupera esa imagen de escenario donde los músicos del mundo quieren tocar. Esto, pese a la crisis galopante del país: artistas de talla internacional no dejan de pasar por el país e, incluso, como ocurrió en 2022, una cotización especial del dólar, el denominado ‘dólar Coldplay’ se creó para “incentivar” a los promotores en la búsqueda de estos espectáculos.

Así las cosas, la fiesta comienza esta noche: la primera estrella internacional que lucirá en el cielo porteño será el británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, quien actuará hoy y mañana. El músico de 80 años, uno de los creadores de la mítica banda que popularizó “Another Brick in the Wall”, “Wish You Were Here” o “Money”, llega al Estadio Monumental, de Buenos Aires, con su gira despedida “This is Not a Drill”, con aforo completo.

Waters llega envuelto en polémicas, luego de que el ataque de Hamas a Israel lo haya hecho recrudecer en su postura anti-israelí. Así, aterriza tras haber sido calificado como “antisemita” y proscrito en los hoteles de la capital argentina que había reservado -como también le ocurrió en Montevideo-, por lo que debió establecer base en Sao Paulo.

Aunque es famoso porque siempre tomó claras posturas políticas, básicamente antibélicas y antiimperialistas, que expresó a través de su arte y de declaraciones públicas; esta vez sus manifestaciones en torno al conflicto en Palestina provocaron represalias concretas.

En todo el mundo proliferaron censuras a su frase en la que sentenciaba que “la población de Gaza tiene derecho a defenderse de las agresiones de Israel”, y acusaciones de antisemitismo; pero en Argentina la bomba explotó la semana pasada.

Fue cuando el músico confirmó en una entrevista con Página/12 que en Montevideo y Buenos Aires -concretamente en el hotel Alvear y en el Faena-, le habían cancelado las reservas que tenía para todo su equipo, por estas acusaciones.

Según sus propias palabras a ese diario, iba a permanecer alojado en San Pablo y desde ahí viajaría a ambas ciudades para el momento de los conciertos. En las últimas horas, varios hoteles sindicales de Buenos Aires ofrecieron recibirlo en sus instalaciones, pero no existe información oficial sobre el paradero del músico en nuestro país. Acto seguido, hubo presentaciones de un grupo de legisladores opositores que repudian su visita, advertencias de organizaciones judías y distintas denuncias a la Justicia.

Una de las más absurdas acusaciones ponen el ojo en el pasaje de sus shows en el que aborda “In the Flesh”, tema apertura de “The Wall”, en el que a modo performático se calza un uniforme militar similar al nazi y encarna en un dictador. Los denunciantes sostienen lo que se expresó en muchas de las críticas al músico, que ese acto no es más que una celebración al nazismo.

Pero este no fue el único foco de conflicto que mantuvo el músico en los últimos meses, pues en el plano artístico reavivó el eterno enfrentamiento con sus excompañeros en Pink Floyd. La chispa la encendió el propio Waters cuando puso en marcha el proyecto de regrabar en solitario el emblemático disco “Dark Side of the Moon” en su 50º aniversario.

En esa ocasión, remarcó que había que terminar “con esa mierda de idea” de que se trató de la obra de un grupo, al reivindicarse como responsable creativo absoluto.

En ese marco, será su quinta visita al país, desde aquella soñada primera vez en marzo de 2002 en Vélez. Y probablemente sea la útlima, ya que llega en el marco de un tour que probablemente sea su despedida de los escenarios. Cuando el músico británico pise hoy el Monumental, empatará en 12 la marca de Los Rolling Stones de ser los artistas con más shows en el recinto millonario; pero habrá superado esa cifra y lo ubicará en el tope de este podio cuando repita mañana, con transmisión en vivo por Flow.

MÁS ARTISTAS

Tras el recital de Waters, será el turno para los Red Hot Chili Peppers, que pasarán por el estadio de River el viernes y domingo, también con todas las entradas vendidas.

El regreso del guitarrista John Frusciante a la banda después de 10 años agrega un elemento más de interés para esta visita a Argentina tras cinco años de ausencia. Como Waters, también se verá por Flow.

Igual de esperado es el retorno de Pulp, el grupo liderado por Jarvis Cocker y uno de los referentes de la música británica de los años 90, que no pisa el país suramericano desde 2012, cuando actuó en el mítico Luna Park. El grupo se separó entonces, y regresa ahora tras su reencuentro -incompleto, ya que el excelso guitarrista Richard Hawley sólo se suma a alguna de las fechas de su gira- para una noche en el Movistar Arena, el jueves.

El plato principal será el fin de semana, con la combinación entre sábado y domingo, gracias al cartel del Primavera Sound Buenos Aires, de los británicos The Cure, Pet Shop Boys y Blur y del estadounidense Beck, amén de grupos de la escena indie y pop contemporánea nacionales e internacionales.