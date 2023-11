“Estoy convencido de que Unión se salvará”

A pocas horas de que Unión se juegue los últimos cartuchos por la permanencia, el entrenador Cristian “Kily” González, aseguró que su equipo “se va a quedar en primera”, en la previa al aprtido de esta tarde frente a Tigre.

“Voy a luchar para que Unión se quede en primera y estoy convencido que se va salvará. Merece estar en primera. Vamos por esa ilusión de que todos juntos lo consigamos”, manifestó González en conferencia de prensa.

Para el “Kily”, el duelo ante Tigre representa “uno de los partidos más importantes” de su carrera en el fútbol, que incluye su pasado como futbolista de Rosario Central, Valencia de España, el seleccionado argentino, entre otros.

“He jugado clásicos con Central y los he ganado. Pero por lo que representa, esto va de la mano por cómo uno siente el fútbol. En un momento fui hincha, jugador, entrenador y la pasión no la cambio por nada. El fútbol es pasión y es una forma de vivir. Se cambian muchas cosas, pero el amor a la camiseta no se cambia. Soy hincha de Central, pero en Unión soy feliz”, indicó el “Kily”.

El entrenador señaló que su plantel está “preparado para la batalla” en alusión a la definición por la permanencia entre los equipos implicados en la zona baja de la tabla anual.

“Esto es fútbol, más allá de lo que digan. No es vida o muerte, es fútbol, pero estamos convencidos de que nos vamos a quedar en primera. A todos los que apuntan, que apunten. Vamos a luchar contra todos y contra todo para conseguir el objetivo”, señaló González.