Por la salvación

Gimnasia se jugará esta tarde en cancha de Banfield una década en Primera División en 90 minutos. Los matices de un mal año futbolístico y el inolvidable “offside de córner” que lo privó de tres puntos que hubieran significado ya la salvación, depositan al conjunto tripero en este partido a cara o cruz, más allá de que resultados ajenos también pueden salvarlo del tan temido descenso.

El encuentro se jugará en el estadio Florencio Solá desde las 18.00, televisado por TNT Series y contará con el arbitraje de Facundo Tello, quien estará acompañado por Diego Bonfá y José Castelli como asistentes; el cuarto árbitro será Luis Lobo Medina mientras que el VAR estará el neuquino Darío Herrera asistido por Fabricio Llobet.

Luego de un año muy difícil, iniciado con una reserva reforzada de la mano de Sebastián Romero por la imposibilidad de reforzar el plantel y aún sostener a las principales figuras del equipo competitivo de Néstor Gorosito, la llegada de Madelón parecía haberle dado un orden y una estructura tranquilizadora para el tramo final de la competencia, justamente cuando los resultados le dieron la espalda (le ganaba a River jugando en buen nivel lo que hubiera significado la salvación) y apenas un punto sobre los últimos nueve disputados disparó este escenario de muchísima preocupoación en la familia tripera.

Gimnasia llegó a la última jornada con 45 puntos, junto a Colón, y supera a Unión -que tiene 43- en la tabla general. Los otros involucrados en la lucha, Vélez y Sarmiento, con 46, se aseguran jugar desempates en el peor de los escenarios.

Ante todo, Gimnasia depende de sí mismo para mantenerse en la máxima categoría, ya que con un triunfo no lo afectarán los demás resultados. Y tampoco tendrá que preocuparse si Unión empata o pierde frente a Tigre, ya que de esa manera el tatengue perderá la categoría.

En caso de igualdad en el Florencio Sola, Gimnasia se asegurará un desempate, que se dará con formato de triangular en caso de victoria de Unión, con la participación de Colón (si empata en el Amalfitani) o Vélez (si se impone el sabalero). Y que será cuadrangular si a esas combinaciones se suma Sarmiento en caso de perder ante Platense en Vicente López. La única posibilidad que tiene el Lobo de desempatar a partido único es que pierda ante Banfield y Colón sea derrotado en Liniers y que -a la vez- Unión gane su encuentro: en ese caso, el desempate será entre triperos y sabaleros dentro de las próximas 72 horas.

El peor escenario para el Lobo sería una derrota ante Banfield, sumada a un triunfo de Unión y que Colón gane o empate en Liniers, ya que en ese caso perdería la categoría.

Si bien Banfield ya logró la salvación un par de fechas antes del final de la Copa, el conjunto de Julio César Falcioni tiene chances de clasificar a los cuartos de final de la competición, ya que suma 20 unidades y ganando igualaría la línea de River, Huracán e Independiente, si alguno de esos equipos pierde entraría en juego el saldo de goles. Al jugar antes, debe ganar sí o sí para mantener expectativas de clasificación, más allá de que Colón y Rosario Central tienen también la misma cantidad de puntos hasta ahora y pueden superarlo en diferencia de gol.

Si bien Leonardo Madelón no confirmó los once titulares y no hay que descartar alguna sorpresa, el equipo tendría los regresos de los marcadores de punta, Guillermo Enrique y Germán Guiffrey, ya recuperados de sendas lesiones. Enrique, con un desgarro de isquiotibial en el partido frente a Arsenal, jugará en lugar de Luciano Gómez, mientras que Germán Guiffrey dejó atrás un esguince de tobillo e ingresará en lugar de Rodrigo Gallo.

La otra variante en la formación albiazul en relación a la derrota ante Atlético Tucumán sería el ingreso del uruguayo Matías Abaldo por Benjamín Domínguez. La lista de 23 futbolistas concentrados en Estancia Chica desde ayer incluye a Nelson Insfrán, Bautista Barros Schelotto, Luciano Gómez, Felipe Sánchez, Rodrigo Gallo, Agustín Bolívar, Antonio Napolitano, Lucas Castro, Benjamín Domínguez, Franco Soldano, Ivo Mammini y Rodrigo Castillo.

Por su parte, el Taladro viene con una racha de 8 partidos sin perder, con 3 triunfos y 5 empates, además de tener la valla menos vencida del actual torneo con solamente 6 tantos recibidos. La idea de Julio César Falcioni es repetir el equipo que igualó en la última jornada ante Independiente 0 a 0 en Avellaneda.

Será, sin dudas, un partido durísimo, de dientes apretados y en el que cada equipo intentará no dejar espacios para la contra, la principal virtud de cada uno. Dos rivales en espejo, con necesidades diferentes pero necesidades al fin, que buscarán su objetivo en una tarde de nervios.