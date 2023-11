Profundo ruego de Paula Chaves por el ACV irreversible que padeció Ricardo Piñeiro

Ahora, Paula Chaves hizo un pedido solidario en sus redes sociales. La actriz solicitó que le envíen buenas energías al manager ícono de los 90´, quien pelea por su vida tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular.

Paula compartió una imagen de Ricardo en su historial de Instagram bajo la leyenda “Piensen cosas lindas de él por favor”, palabras escritas que acompañó con el simbolismo de una velita.

En este contexto, vale recordar que, el último lunes, Piñeiro fue encontrado en su domicilio del barrio de Recoleta tras no contestar el teléfono por varios días. El ex representante de 68 años fue hallado por la policía de la ciudad tras la denuncia que realizaron sus allegados.

Se trata de un ACV hemorrágico y estaba tirado en el baño de su casa con pocos signos vitales, situación que alarmó y mucho sobre el presente y el futuro de su salud. Inmediatamente, fue trasladado al Sanatorio Mater Dei donde lucha por recuperarse. "El cuadro es un poco raro. Los familiares no tienen mucha idea de qué es lo que padece concretamente Ricardo. Si bien los familiares saben que sufrió un ACV y que no llegaron a tiempo, bueno, obviamente, todos están a la expectativa", anuncian desde los diferentes programas especializados. Desde dónde finalmente agregaron: "A Ricardo lo encuentran en el baño. Lo que se pudo analizar es que se estaba vistiendo para reunirse con sus amigos, quienes ahora no ven un panorama alentador", aseguran en los medios.