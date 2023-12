Un amplio sector de La Plata sufre un corte masivo de internet, TV y celulares este domingo: "¡Justo hoy!"

Un masivo corte del servicio de internet, Tv y teléfonos celulares pone furiosos a los vecinos de Villa Elisa. Según denunciaron a EL DIA, los usuarios de Personal Flow se encuentran sin poder utilizar los servicios este domingo producto de una falla.

Manifestaron que desde la empresa les notificaron que se trata de "un problema masivo en Villa Elisa" y aclararon que el desperfecto también afecta a las líneas telefónicas móviles y a la señal de TV.

Llegaron reclamos desde la zona de Camino Centenario y Camino Belgrano y Arana, también desde las torres cercanas a la estación de trenes y manifestaron que en el barrio de la plaza de Centenario y 49 tampoco cuentan con los servicios desde la madrugada.

La mayoría de los usuarios que se comunicaron con este diario levantaron la sospecha del corte diciendo: "¡Justo hoy nos van a cortar internet que asume Milei! Suena muy raro todo esto". Otro lector aseguró: "Es raro que justo para la asunción del nuevo presidente nos dejen sin el servicio. Quizás no quieran que veamos la ceremonia".

"Intenté llamar al 0-800 y es imposible que te atiendan", manifestó otro vecino que expresó su bronca por la falla.

Mientras que las redes sociales también se hacen eco de la problemática. Por caso, la usuaria de X (ex Twitter) "Sabry Di Marco" escribió: "A ver si @PersonalFlow_At hace su trabajo y vuelve la conexión de cable e internet a la zona de Villa Elisa y City Bell del partido de La Plata. Desde la madrugada que no tenemos ni internet ni cable". Además "Ana Martínez" expresó: "Justo hoy van a cortar el servicio @PersonalFlow_At me imagino lo hacen con toda la mala intención".