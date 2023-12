“Infidelidad financiera”: seis de cada diez personas le ocultan su economía a su pareja

Cuando se habla de engaños en la pareja normalmente se tiende a pensar en encuentros con otros, en amoríos paralelos, en romances que muchas veces no pueden ser perdonados y perjudican la relación. Pero qué pasa cuando lo que se oculta, lo que se mueve en los márgenes, por fuera de lo acordado, no es otra relación sino dinero: ¿se podría hablar de una infidelidad financiera? Y de ser así cómo repercute esto hacia el interior del vínculo.

Aunque sea algo de lo que se habla poco, el ocultamiento de las finanzas entre parejas es mucho más común de lo que se cree, al punto de que seis de cada diez argentinos reconocieron alguna vez haberlo hecho.

Esta cifra surge del relevamiento realizado por una aplicación destinada a los encuentros extraconyugales la que indagó sobre esta conducta entre más de 8.000 usuarios, de los cuales el 60% confesó haber cometido “infidelidad financiera”.

El 40% recurre a este tipo de engaño para poder gastar ese dinero en sí mismos

Este tipo de engaño no distingue de matrimonios, convivientes o noviazgos fugaces, la mayoría, incluso aquellos que mantienen una economía en conjunto, mienten al respecto. Cada cuál tendrá su motivo para hacerlo, según el relevamiento el 40% recurre a este tipo de engaño para poder gastar ese dinero en sí mismos, sin tener que dar explicaciones, mientras que el 13% reconoció hacerlo para poder financiar sus aventuras extramatrimoniales. Vale aclarar que estos datos fueron recolectados entre usuarios del sitio para encuentros extramatrimoniales, por lo que el engaño y las aventuras entre ellos ya es moneda corriente.

Son diferentes los aspectos económicos que cada uno oculta a su pareja, por ejemplo el 20% de los encuestados manifestó que no esconde todo sino que no comparte información sobre los aumentos de sueldo, comisiones o premios adicionales, en tanto que el 29% confesó tener tarjetas de crédito o débito que sus parejas desconocen.

Lo llamativo de este relevamiento es que más allá de este gran porcentaje de “engañadores económicos”, el 86% de los consultados manifestaron no tener ningún tipo de problema para hablar de dinero con sus parejas. Al respecto, desde el sitio, aseguraron que repitieron este estudio en diferentes países de Latinoamérica y que en Argentina la cuestión económica “parece que es un tema que se aborda con cautela” y que aunque “la mayoría afirma no tener problemas para hablar de dinero, en la práctica, vemos que muchos ocultan sus finanzas, lo que sugiere la existencia de una infidelidad financiera latente”.

Los platenses y la infidelidad financiera

Esto en lo que refiere a los usuarios de la aplicación, pero qué piensan al respecto los platenses. Son abiertos a la hora de hablar de dinero con sus parejas, toman sus precauciones o cometen infidelidad financiera.

“Yo no le digo a mi marido cuanto cobro”, aseguró sin filtro Micaela quien al igual que el resto de los participantes de esta nota eligió un nombre ficticio para cuidar su identidad y la estabilidad de su pareja.

Ellos están en pareja hace más de diez años y conviven desde hace ocho. Todos los gastos fijos de la casa los pagan en conjunto, pero así y todo ella le miente sobre el número final que recibe mes a mes en su cuenta sueldo, ¿el motivo? “Vergüenza”, contestó. “Es que yo gano mucho más que él, por un lado no quiero que se sienta mal pero por el otro no quiero que vea todo lo que gasto con la tarjeta de crédito. Me da vergüenza”, completó Micaela.

El 29% confesó tener tarjetas de crédito o débito que sus parejas desconocen

Para ella esto no encarna una “infidelidad financiera” tal como lo califica el informe, pero sí supone que de enterarse de su engaño su marido se enojaría. “Obvio que le va a molestar, pero no tanto por la cuestión económica sino porque le mentí y no una vez, sino que le sostuve el engaño durante muchos meses. Ese es el principal problema”, indicó la mujer que reconoció que si se entera que él también le mintió con respecto a su economía “no puedo enojarme ni hacerle ningún planteo porque estoy en la misma”.

Verónica por su parte, entre risas, dijo tener “mucha experiencia en ocultar dinero”. “Tengo ‘puchitos’ de plata escondidos por distintas partes de la casa” confesó, y aclaró que lo hace porque su marido “compra muchas cosas innecesarias y si se entera que llego a fin de mes más holgada de dinero seguro va a querer comprar algo. No lo hago de tacaña, sino porque por experiencia aprendí a ahorrar para momentos más difíciles”.

“Él se maneja de otra forma, es mucho más suelto con la plata pero porque sabe que si en algún momento le falta yo siempre tengo un resto. Somos un buen complemento”, añadió la mujer.

Al igual que Micaela, para ella este accionar no debe ser tomado como una infidelidad ni se trata de algo que pueda generar un gran conflicto entre ellos. “Es más, Carlos una vez se enteró que tenía plata escondida pero no pasó nada. Me salió un viaje y tuve que dejarle dicho donde estaba el dinero con el que debía pagar unos proveedores”, relató Verónica y agregó que “se lo tomó re bien, se reía no podía creer donde estaba escondida, pero no me dijo mucho más. Igual ya no uso más ese escondite, lo tuve que cambiar para asegurarme que no lo tocara más”.

A ella ni le preocupa que su pareja cometa “infidelidad financiera”, porque no lo cree capaz de hacerlo. De todos modos si él incurriera en una práctica de estas características no se enojaría: “No le puedo hacer ningún tipo de planteo si yo lo hago todo el tiempo”.

Tal como se reflejó en el informe existen diferentes formas de esconder la información económica, cada “infiel” sabrá cual es la mejor. En el caso de Tamara ella no oculta su dinero pero si las compras que realiza por fuera de lo pautado con su novio con el que conviven desde hace seis años. “Muchas veces cuando me compro ropa tiro la bolsa en la calle y la escondo en la cartera así Nicolás no se da cuenta que gasté”, apuntó la joven y explicó que “no es que él me controle mi plata, lo que pasa es que empieza con que ya tengo mucha ropa o que ya no hay lugar en el ropero, entonces lo hago para evitar esas discusiones sin sentido que se repiten una y otra vez”.

“Pero para mí él hace lo mismo, yo no creo que me cuente todo lo que se compra, las cosas de la computadora o el auto que a mi mucho no me interesan. Así que se podría decir que estamos en la misma, ninguno se puede quejar”, esgrimió Tamara.

Todas coinciden en que son pequeñas mentiras que no le hacen daño a la pareja, todo lo contrario así se evitan discusiones que no hacen más que desgastar el vínculo.

Y al parecer la cuestión económica finalmente no influye tanto como otros factores dentro de las relaciones ya que entre los encuestados, el 87% afirmó que nunca terminaron una “relación sentimental exclusivamente debido a problemas financieros”. Además el 85% de aquellos que se reconocieron como infieles financieros destacaron que tienen sus límites y que a pesar de los secretos “respetan los ahorros realizados en conjunto”.

Mentiras piadosas, engaños, ocultamiento, no importa como lo quieran llamar seis de cada diez argentinos le esconden cosas a sus parejas, quedará en manos de cada uno determinar la gravedad de la “infidelidad” y si es motivo de pelea o no.