Fallo judicial contra el municipio de La Plata, la Provincia y ABSA por “contaminar”

Tras años de presentaciones judiciales y el resultado de un análisis sobre las aguas del Arroyo el Gato, la Justicia Federal ordena a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata y a ABSA a iniciar acciones concretas para dejar de contaminar el Arroyo el Gato, a instalar barreras flotantes de contención y extracción, sobre el Arroyo el Gato, a fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.

En la sentencia de la medida cautelar dictaminada por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 4 a cargo del Juez Alberto Recondo, también se solicita a los municipios involucrados para que practiquen un relevamiento de toda la extensión de arroyos y cuenca del Río de La Plata, limitada a las aguas que bañan las localidades de La Plata, Ensenada y Berisso, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce con habitualidad el vertido de sustancias contaminantes al curso de agua.

La medida cautelar se dicta en el marco de un proceso judicial entablado por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en representación de un grupo de vecinos de la localidad de Ensenada.

Se trata de un proyecto de defensa del Derecho al ambiente de la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que en el caso de esta demanda tiene por objeto principal la prevención, el cese y la recomposición del daño ambiental generado en el Sistema Ecológico, integrado por el Río de la Plata, el Río Santiago y el Arroyo el Gato, a raíz de los efluentes cloacales, provenientes de la planta de ABSA de Ringuelet, y los residuos sólidos urbanos, vertidos a la cuenca hídrica como consecuencia de acciones y omisiones de la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires.

La medida ordena a la Provincia y a la Municipalidad de La Plata, a que por un lado instalen barreras flotantes de contención y extracción, sobre el Arroyo el Gato, a fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico; y por otra parte, deben establecer una fecha de inicio y plazo de ejecución del proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.

Asimismo, la Provincia y ABSA tienen que presentar ante el Juzgado un plan provisorio para evitar los efectos perjudiciales del vuelco de líquido cloacal sin tratamiento, en el sistema compuesto por el Arroyo el Gato, Río Santiago y Río de La Plata.

Por último, la cautelar involucra en el proceso al Estado Nacional en atención a la naturaleza internacional del Río de La Plata, que constituye el cuerpo receptor final de los efluentes, considerando que resulta destinatario de obligaciones asumidas por la República Argentina en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo la degradación del curso hídrico comprometer la responsabilidad internacional del país en virtud de los daños ambientales que podrían producirse fuera del territorio provincial y nacional.

convivir con la basura

“La pericia que hizo la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas y el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica indica que el Arroyo el Gato tiene una alta contaminación, superando las guías de calidad de sedimento y aún las de efecto tóxico probable (principalmente para PCBs, Cinc y en menor medida el Cobre)”, dijo Fernando Monticelli, uno de los vecinos que presentó la demanda.

“Todo esa agua contaminada llega al Río de La Plata donde además están los desagües cloacales y a pocos metros se encuentra la toma de agua que ABSA después potabiliza y nos suministra en cada casa”, agregó el vecino.

“El Arroyo el Gato arrastra muchísimos residuos sólidos domiciliarios e industriales. No hay control sobre lo que la gente desecha en los basurales a cielo abierto que existen en los márgenes del arroyo mas lo que llega a él por alcantarillas. La ciudad de Ensenada recibe toda esa contaminación. Yo vivo muy cerca de la desembocadura del Arroyo el Gato, soy testigo de cómo se degradó el ambiente en los últimos 40 años y cómo se aceleró la contaminación. Usan el arroyo como un gran vertedero y lo que es peor, un 30 por ciento de la factura que nos cobra ABSA es por el tratamiento de las aguas cloacales, un servicio que no realiza porque sus plantas para esa tarea no funcionan o funcionan mal, no tienen caño emisor y todo eso va directo a las playas de la Región”, señaló Monticelli.

Finalmente, señaló que a principio de este año la Justicia ya ordenó que la Provincia tiene que construir una planta de tratamiento de efluentes y que dentro del presupuesto 2024 se tiene que incluir la partida para esa obra. Y también obliga a la Municipalidad y al Estado provincial a colocar dos barreras flotantes de contención de residuos sólidos, con sistema mecanizado de recolección. Ninguna de las dos esferas del Estado cumplió esa orden y ya están denunciadas por desobediencia”.