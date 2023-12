Federico D'Elía furioso con Chiqui Tapia por la final de Copa Argentina: "Inútiles parásitos"

El actor y reconocido hincha de Estudiantes, Federico D'Elía, descargó su furia en medio de la incertidumbre y malestar que genera en los Pinchas la falta de definiciones de la Final de la Copa Argentina.

Entre idas y vueltas de la organización del partido que disputarán Estudiantes vs Defensa y Justicia, el actor de Los Simuladores, se despachó sin pelos en la lengua contra Claudio "Chiqui" Tapia: "Inútiles, parásitos… no pueden organizar un asado para dos. Arruinan todo lo que tocan. "Chiqui" los campeones del mundo fueron los jugadores y el DT no vos. Y sácate los pantalones chupines que te quedan como el orto. #SalvemosAlFutbol #ChauChiqui".