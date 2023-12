VIDEO. Anita, la niña de 12 años que deslumbra en el piano llega al Teatro Argentino: entrada gratis y un concierto imperdible

Con un brillo en sus ojos que refleja la inocencia de una niña de 12 años pero con un talento único, Ana Paula Rodríguez Núñez llega al Teatro Argentino para presentarse en la Sala Ginastera. Este jueves 7 de diciembre a las 19 hs, estará acompañada por la Camerata Académica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en 51 entre 9 y 10, con entrada libre y gratuita.

Anita llega con Innominato, el peluche del que no se desprende, mucho menos a la hora de un concierto. Es la segunda vez en menos de un mes que se presenta en la Sala Ginastera.

Estuvo allí el 18 de noviembre y de aquella experiencia rescata: “Estaba nerviosa. Veía mucha gente y me encantó cuando aplaudían”. En esta oportunidad, nuevamente será solista en piano que acompañará a la orquesta de jóvenes instrumentistas becados.

La talentosa niña es oriunda de General Rodríguez. Sus papás y su hermano, Fidel, la apoyan en cada nuevo desafío. Tras el concierto del 18 de noviembre, el 26 se presentó en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires.

Anita tuvo su primer contacto con la música con la inocencia de una niña de 9 años, en ese momento. No viene de familia de músicos, aunque su madre toca la guitarra pero aclara “no profesionalmente”.

Un día, hace tres años, estaba en el coro de niños de Calafate: “Vi a una maestra con un teclado eléctrico y cuando se descuidaba, lo tocaba. Cuando volvimos a Buenos Aires me hice un pianito con cartón, ponía música en la computadora, en la tele o en mi mente y me hacía la que tocaba, me gustaba mucho. Por eso, me compraron un teclado chiquito y sacaba todas las canciones de oído”.

Un año después, a los 10, empezó a estudiar con un maestro que le enseñó a leer partituras y pasó a la Orquesta Bicentenario de General Rodríguez. En la actualidad le dedica cuatro horas todos los días a practicar, aunque lo que más le gusta es estar frente al público.

“En los conciertos me relajo, disfruto, me divierto. Cuando estudias te aburrís un poco pero aprendes mucho”, contó a Diario EL DIA. Ella hace sus propias composiciones y su sueño es ser pianista, compositora y directora de orquesta.

El programa

En la apertura el Coro de Niñxs del Teatro Argentino interpretará "Canto a la Bandera de Buenos Aires", con letra y Música de María Celeste Lores, versión para voces iguales de Mónica Dagorret, siendo acompañados en primera guitarra por Nahuel Ignacio Calandrón, Lautaro López en piano y María Celeste Lores en voz y guitarra, bajo la dirección musical de Mónica Dagorret.

Por su parte, la Camerata Académica, con dirección de Bernardo Teruggi, ofrecerá un programa integrado por Concierto para dos violonchelos y orquesta de cuerdas, en sol menor, RV531, de Antonio Vivaldi (con Giuliana García y Josefina Bulfón como solistas); Concierto para violín y cuerdas en re menor de Felix Mendelssohn (con Lucas Vega como solista); Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob. XVIII: 3, de Franz Joseph Haydn (con Ana Paula Rodríguez Nuñez como solista); “La última palabra” de Gustavo “Cuchi” Leguizamón (con arreglos de Popi Spatocco); “Chacarera” de Luis Gianneo (con arreglos de Bernardo Teruggi) y “Malambo” de José Bragato.

Aún quedan entradas

Las entradas son gratuitas y con reserva online, se pueden obtener desde hoy a las 12, a través del link publicado en la Web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino.

Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, también el miércoles 6, de 12 a 18, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI.