Senado bonaerense: juraron los nuevos legisladores y se designaron autoridades

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires despidió hoy a los legisladores que completaron su mandato y luego desarrolló la sesión preparatoria en la que, además de tomarle juramento a los nuevos parlamentarios, designó a las autoridades del cuerpo.

En principio, la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, entregó medallas a las legisladoras y legisladores que asumieron el 10 de diciembre de 2019 y terminan los cuatro años de ejercicio legislativo.

"Supimos democráticamente trabajar a pesar de las diferencias de ideas. Quiero resaltar que esta Cámara ha estado a la altura de las circunstancias, en los momentos difíciles como la pandemia y en los momentos de reconstrucción a la salida de la misma", expresó Magario.

La vicegobernadora revalorizó el sistema democrático y pidió trabajar por el sostenimiento de la educación pública, la salud pública, el derecho al trabajo y un salario digno. "El desafío es que no se le quite un solo derecho a nuestro pueblo, que no retrocedamos un solo paso, que nuestro pueblo sea feliz y viva dignamente. Porque hay muchos pibes todavía tienen mucho que recorrer, y les debemos eso", manifestó.

Luego de un cuarto intermedio, pasadas las 16 se inició la sesión preparatoria y se tomó juramento a 11 legisladores de Unión por la Patria (UxP), 7 de Juntos por el Cambio (JxC) y 5 de La Libertad Avanza (LLA).

De este modo, la composición de los bloques de cara a los próximos dos años quedó con 21 legisladores de UxP, 20 de JxC y 5 de LLA. Además, durante la sesión se definió que el senador Luis Omar Vivona (UxP) continuaría ejerciendo la vicepresidencia primera del cuerpo y se designó al exsecretario de Hacienda, Martín Di Bella, como prosecretario administrativo.

Durante la jornada, además, trascendió cómo quedarían conformados los bloques. Como en la cámara de Diputados, la bancada oficialista continuará en unidad y bajo la presidencia de la senadora de la Primera Sección Electoral, Teresa García.

En cuanto a los bloques opositores, también como en la Cámara baja, hubo rupturas. En JxC las divisiones se dieron entre el PRO y la UCR. El primer espacio será conducido por Alejandro Rabinovich, de la Quinta Sección, y Christian Gribaudo, de la Primera, y sumó a nueve integrantes.

El radicalismo estará presidido por Agustín Máspoli, de la Cuarta, y Ariel Bordaisco, de la Quinta, y reúne a otros cuatro representantes de la UCR, una legisladora del Gen y un senador del "monzoismo", el sector de Emilio Monzó.

En tanto, el senador Joaquín de la Torre quedaría en un unibloque. En LLA hasta el momento se definieron tres bancadas: dos monobloques y uno con tres integrantes.