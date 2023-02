Silvina Luna, delicada de salud: “Estoy aferrándome a la vida”

La actriz y modelo, Silvina Luna, utilizó las redes sociales para expresarse tras su delicado estado de salud, donde se conoció en las últimas horas que necesita un trasplante de riñón.

En 2011, cuando durante la intervención quirúrgica en la que el médico Dr Aníbal Lotocki, le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, debido a la mala praxis, resultó en hipercalcemia e insuficiencia renal.

“Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo”, había remarcado la ex Gran Hermano.

A su vez, se supo que Luna espera el trasplante de riñón y mientras tanto, realizó un mensaje para las historias de Instagram: "Hace 12 años me cambió la vida. La vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, no den nada por sentado".

"Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo", sumó a su escrito.

Por otra parte, en febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al Dr Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves.

La causa se inició por las denuncias de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, quienes acusaron al médico de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su salud.