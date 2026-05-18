Roberto Pettinato se refirió a la salud de su hijo Felipe: "Está enfermo y en tratamiento"

El conductor Roberto Pettinato sostuvo que su hijo “está enfermo”, en referencia a las adicciones, luego de que se solicitó su detención con arresto domiciliario por presuntas estafas y falsificación de documentos, en un nuevo capítulo que agrava su situación judicial.

La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

Según la resolución, Pettinato (hijo) fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que se consideran en concurso real dentro del expediente.

En este sentido, el presentador señaló: “No sé nada sobre el tema de las recetas, hay que entender que hay gente que está mal, enferma y tiene sus adicciones”. Al tiempo, destacó: “Eso hay que entenderlo y no tomarlo como una boludez. Mi hijo tiene una adicción, está enfermo y en tratamiento”.

La causa, lejos de ser independiente, se desprende de la investigación por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante el incendio en el departamento donde ambos se encontraban.

A partir de ese expediente original, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas, ya que, de acuerdo con la acusación, Pettinato habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para obtener medicación, lo que dio origen a esta nueva causa por estafa.

En ese contexto, el magistrado dispuso que el acusado cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes fijado en $1.500.000.__IP__

La resolución también contempla una excepción: Pettinato podrá salir únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya formaba parte de medidas judiciales previas.