Otra vez el vandalismo hace de las suyas en el Cementerio Municipal

Un vecino de la Ciudad que visitó el nicho de su hijo en el Cementerio Municipal se encontró con el desagradable cuadro del sepulcro con la placa que había sido removida. “Quisieron arrancar el mármol y lo hicieron nada más que para hacer un daño, un acto de vandalismo, porque no lo robaron, ya que no tiene mucho valor. No es bronce, que sí lo podrían vender”, dijo el hombre.

Por lo general, los elementos sustraídos del Cementerio local tienen cierto valor material: bronce y hierro se cotizan a precios elevados en el mercado negro de metales, pero en este caso, según señaló el vecino que efectuó la denuncia, se trató de la característica placa de mármol que sella los nichos y que mide no más de 50 por 50 centímetros. “No creo que cueste mucho, y además la dejaron tirada. Fue solamente por hacer daño”, dijo, entre dolido e indignado, Contreras.

El vecino formuló la denuncia correspondiente en la Administración del Cementerio, pero, según aseguró, no recibió por parte de los empleados que lo atendieron una respuesta muy acorde a su inquietud. “Me dijeron que esto ´pasa siempre´” -comentó-, pero lo más grave de toda esta situación es que nadie asume la responsabilidad ni se hace cargo de controlar que no suceda”.

Ocurre que a las familias de personas fallecidas cuyos restos descansan en la necrópolis local, luego de un robo o vandalismo contra ornamentos funerarios dispuestos en bóvedas, sepulturas o nichos, les resulta toda una complicación reponer el daño. “No es mi caso, que pudimos hacer la reparación enseguida, pero ocuparse de eso suele ser muy problemático”, añadió Contreras.

Este hecho no tiene nada de novedad, pues se trata de episodios que se producen una y otra vez en el escenario del Cementerio. Y es que la custodia en ese lugar tan caro al sentimiento de miles de vecinos, es un tanto informal, ya que desde hace décadas está cargo de los “cuidadores” de bóvedas, tumbas y nichos y la actividad se realiza a partir de un acuerdo informal entre las personas que cumplen las funciones de mantenimiento y el responsable de la sepultura.

Hay acciones constantes contra los símbolos funerarios, los cuales ocurren, en líneas generales, durante la noche o la madrugada.

Faltantes por doquier

Al entrar y caminar por cualquier sector del Cementerio es sencillo efectuar un rápido relevamiento de las faltas de placas y cruces de bronce y de otros adornos de hierro, como también mármoles quebrados y candelabros rotos. Todo producto de acciones vandálicas.

Estos hechos, que son moneda corriente desde hace muchos años, y a los cuales nada ni nadie les pone freno, hieren la sensibilidad de los seres queridos de los difuntos y le agregan un dolor extra en cada visita al Cementerio. Las redes sociales suelen ser una de las plataformas donde se manifiestan los reclamos para que se tomen las medidas necesarias para evitar el vandalismo.

Así fue en el caso de Contreras, quien señaló su lamentable experiencia en las redes sociales, donde remarcó el “dolor y el espanto” que le causó el hecho de que hubieran intentado llevarse la placa de mármol que cubre el nicho de su hijo.

Una de la situaciones más graves que se viven en el Cementerio es que numerosas sepulturas se han quedado sin las identificaciones ni recordatorios de las personas que fueron inhumadas. El reclamo se repite sin cesar entre quienes concurren con alguna periodicidad a rememorar a sus seres queridos y, según se ha planteado en varias oportunidades, el sector de perpetuas, suele ser uno de los mas castigados por los actos de vandalismo.

Cuando las faltantes son los accesorios de bronce o de hierro forjado se sabe que se trata de los robos que alimentan el circuito ilegal de venta de metales, pues se obtienen en esas operaciones muy buenas ganancias.