Otro barrio platense en jaque por la delincuencia

Tal como viene relatando EL DIA en sus ediciones anteriores, la oleada de hechos de inseguridad, muchos de ellos violentos, tiene en vilo a otra zona de La Plata.

En esta oportunidad son los vecinos de un barrio que limita entre Hernández y San Carlos que ya no saben qué hacer para pedir por más seguridad. Según denunciaron a través de su relato, las entraderas cada vez son más y ni siquiera los recaudos que vienen tomando “como recaudo”, es suficiente para frenar los actos delictivos.

“El panorama es grave, y muy triste. Sentimos que la única manera que tenemos de cuidarnos es entre vecinos, porque no contamos con ninguna protección. Es estar mirando permanentemente los celulares y avisar si viene alguien o si pasa una moto sospechosa”, le relató a este medio una las frentistas que se reunió junto a un grupo de vecinos.

“Cuando una moto pasa varias veces, es inmediato el mensaje de me acaban de robar. Sabemos que (los acusados) son de algunos de los asentamientos que está en la zona”, agregó.

Atemorizados por la situación que atraviesan y por temor a represalias, decidieron brindar la entrevista con este diario de espaldas para ocultar sus rostros. “No somos gente de dinero, al contrario, todos laburantes”, describió un hombre quien además aseguró que en este último tiempo también fue víctima de delincuentes que entraron armados en su vivienda.

“Los ladrones entran y salen por falta de antecedentes. ¿Nos tienen que matar para que se haga algo?”

”Que nos vengan a saquear o hacer daño, es muy triste tener que vivir de esta manera y encima hablar de espaldas para que no nos reconozcan”, sostuvo.

”No sabemos que hacer, no tenemos manera de defendernos. Ponemos cámaras y alarmas, pero no es suficientes” y sentenció: “Vivimos con el corazón en la mano por nuestros hijos o abuelos, que salen y no sabemos si vuelven. Estamos atados de manos”.

Este panorama no solo les genera “temor”, sino que además todos los vecinos que se dieron cita afirmaron que “viven con el corazón en la boca” por sus seres queridos.

“Uno tiene miedo que le entren o que le hagan daño, pero también nos preocupamos mucho cuando nuestros hijos o nietos tienen que salir a la calle, y no solo de noche, sino que en cualquier horario. Los motochorros en esta zona están a a la orden del día, muchas veces los vemos merodeando por las cuadras y nos alertamos entre nosotros”, aseguró otra vecina.

Violentos y armados

En cuanto a los robos bajo la modalidad de entraderas, los damnificados coinciden en que muchos, o en su mayoría, se comenten a plena luz del día.

En este sentido, una de las frentistas contó: “Casi todas las entraderas en esta zona han sido de día, incluso durante las primeras horas. Ingresan armados a los domicilios, y otros esperan a que salgan los propietarios para saquear”, sostuvo.

Asimismo agregó: “Hemos realizados grosas denuncias, pero siempre quedan en un papel escrito y no tienen eco. Los ladrones entran y salen, y según nos manifiestan, por falta de antecedentes. ‘¿Nos tienen que matar para que los tengan?’ No podemos dormir tranquilos, estamos encerrados”, relató la mujer indignada por la problemática.

En tanto una jubilada expresó: “Yo hace 26 años vivo acá, y hace poco me tocó a mí entrando el auto. Primero sentí el revolver en la cabeza, era uno sólo y de día. Me pidió celular y billetera, se llevó todo, y le tuve que agradecer que no me hizo nada y que no ingresó a casa que estaban mis hijos”, afirmó.

Más reuniones

Tras el encuentro que mantuvieron durante las últimas horas, los vecinos señalaron que continuarán con más reuniones con el objetivo de “más seguridad” en el barrio.

“El deseo de uno es poder vivir tranquilo, parece lejano, pero no bajamos los brazos”, concluyó.