Alexis Steimbach: “Tiramos para el mismo lado”

En medio de la alegría por la victoria, los hinchas triperos se fueron del Bosque eligiendo cada uno su propia figura. Para algunos fue el inicio de partido del Tanque Contín el que encaminó el triunfo, muchos valoraron a Alan Sosa, desequilibrante en muchos momentos del partido. Otros rescataron la pujanza de Eric Ramírez, la experiencia del Yacaré Morales o los cruces del pibe Felipe Sánchez, que empieza a escribir una linda historia en primera división.

Todos ellos, además de su elección, se fueron del Zerillo diciendo “¡que bien el Ruso!”. Y es que Alexis Steimbach no tuvo una jugada o un momento descollante en la tarde, pero construyó pase a pase, jugada a jugada, su mejor actuación en esa primera división a la que llegó de la mano de Pipo Gorosito después de un puñado de partidos en Cuarta y que el propio Chirola Romero lo haya captado para la Reserva del año pasado. Titular desde el partido contra Banfield, su despliegue e inteligencia parecen marcar que llegó para quedarse en este juvenil equipo tripero.

“Fue un partido donde tuve bastante la pelota y pude decidir bien, incluso en la marca”

-¿Se vivió de modo especial el triunfo ante Instituto?

-Sí, la verdad que lo merecíamos por todo el trabajo que estamos haciendo, ya que creamos muchas situaciones de gol, muchas chances claras. Además, tenemos el apoyo de la gente que la verdad es muy grande.

-¿Fue tu mejor partido desde el debut?

-Sí, me sentí muy cómodo en la cancha, fue un partido donde tuve bastante la pelota y pude decidir bien, incluso lo hice sin la pelota, defendiendo. Por suerte pudimos lograr el triunfo que fue lo mas importante.

-¿Cómo es para todos ustedes haber pasado juntos casi en un año de reserva a primera?

-Genera mucha conexión a la hora de jugar. La mayoría nos conocemos y eso hace que se genere un buen clima, pero lo importante que el grupo tira para el mismo lado. Eso también es parte del triunfo.

-Chirola los conoce bien, ¿Qué les pide?

-Ya sabe las condiciones que tenemos cada uno y lo que podemos llegar a dar. Chiro pide que presionemos mucho y a la hora de tener la pelota que nos divirtamos y que juguemos como sabemos. Por suerte las cosas salieron bien y pudimos dejar los 3 puntos en casa.

-¿Y en Coronel Suárez cómo viven tu presente la familia y los amigos?

Mi familia, mis amigos están constantemente preguntándome si juego, si no juego, están muy pendientes del día a día, la verdad que este momento que estoy pasando es para ellos porque siempre estuvieron cuando necesité algo y lo están viviendo con una alegría enorme.

“Jugar en primera es el sueño que tuve desde los 4 años y es fruto del esfuerzo de mi familia”

-Vas cumpliendo unos cuantos sueños en poco tiempo, ¿no?

-Sí, estar en una primera jugando fue el sueño que tuve desde los 4 años que empece a jugar a la pelota, todo lo que me esta pasando es por el esfuerzo que hice e hicieron todos en mi familia a lo largo de todo este tiempo que pasó. Pero siempre con los pies sobre la tierra que es lo que me trajo hasta acá.

-¿En tu ciudad jugabas como volante por adentro?

-En mi club, Boca Juniors de Coronel Suárez, he jugado de volante por derecha o por izquierda indistintamente, también de doble cinco un poco mas suelto, de enganche... La verdad que pasé por todos los puestos. Por suerte me puedo adaptar mucho a cualquier posición. Jugaré de lo que decida el técnico y haré lo mejor posible.

-¿Te gusta más por adentro que por afuera?

-Me siento cómodo de las dos maneras. Cuando juego por fuera también me gusta recibirla al pie y tener la cancha de frente, soy mucho de desbordar y tirar el centro, no tengo una posición para elegir.

- ¿Cuál es tu mayor virtud?

-Mi mayor virtud es la decisión con la pelota, creo que hoy en día me estoy sintiendo muy cómodo en la cancha y estoy decidiendo muy bien, como también me siento bien con la recuperación de la pelota.