VIDEO. Platenses denuncian que fueron reprimidos en Lago Escondido

Un grupo de jóvenes de La Plata que participaban de la "Séptima Marcha por la Soberanía" a Lago Escondido denunciaron que ayer fueron "duramente reprimidos por personal del magnate británico Joe Lewis" mientras se desplazaban por el acceso al Camino Tacuifí. Entre los heridos se encuentra un platense, Gonzalo Villagra, de 21 años, integrante de la Red Ecosocialista MST y presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Danzas Tradicionales de La Plata.

Al respecto, Leonel Acosta, referente del MST Frente de Izquierda y coordinador de la Red Ecosocialista, de 32 años, afirmó que "en el marco de una protesta pacífica que exigía que se cumplan los dos fallos judiciales que obligan a despejar los caminos públicos hoy militarizados, personal que responde a Joe Lewis arremetió contra los presentes, primero con gas pimienta y luego con palos y piedras, hospitalizando al joven platense Gonzalo Villagra (Red Ecosocialista y presidente del Centro de Estudiantes del EDTA).

También debieron recibir asistencia médica Celeste Fierro (referente del MST Frente de Izquierda) y a una periodista de Télam, aseguró.

"Estamos un poco golpeados. En este momento estamos en El Bolsón, participando de una jornada de discusión por lo que ocurrió ayer, a diez kilómetros de aquí, en el marco de la causa penal que abrimos por la represión. La idea es ir contra el responsable del ataque, que es el jefe de personal de Lewis", sostuvo.

Según relató, el platense Gonzalo Villagra "fue el primer herido, luego fueron heridas otras ocho personas más". Respecto de la salud de su compañero, detalló que "él recibió una sutura de dos puntos en la zona craneal". "Esta fuera de peligro, pero en observación", añadió.

Villagra fue asistido "primero en el centro de salud de El Foyel y posteriormente en un centro de salud de la zona a unos pocos kilómetros del camino donde está el conflicto".

Tras lo sucedido, sostuvo que "nosotros lo primero que hicimos fue notificar oficialmente al personal de Lewis que existe un fallo judicial del juzgado de turno de Bariloche, que plantea que se tiene que garantizar la seguridad de los excursionistas alrededor de Lago Escondido".

Respecto de la marcha, contó que "somos unas 300 personas de todo el país que formamos parte de la convocatoria". "Hubo represión tanto de la policía como de la patata de Lewis", consignó.

Acosta recordó además que "hay dos fallos de la Justicia de Bariloche a favor de la apertura del camino".

"Recordemos que Lago Escondido es un patrimonio nacional que hace tres décadas fue apropiado ilegalmente por un empresario inglés, quien ha montado un Estado paralelo en la Patagonia, gracias a la impunidad que le otorga el poder político, económico y judicial de nuestro país", dijo Acosta.

"La lucha por el Lago Escondido, junto con la de las Islas Malvinas y echar al FMI de nuestro país, son tres grandes causas de soberanía, para dejar de ser una semicolonia. Hay que seguir la pelea ahora que se ratifica que estamos en presencia de un enclave inglés en el corazón de la patagonia", finalizó.

Avanza otra columna de manifestantes

Una columna de manifestantes avanza por el camino de montaña, en el marco de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, luego de que la otra columna fuera impedida ayer de ingresar por el Camino público del Tacuifí por parte de peones rurales que trabajan en la estancia del magnate británico Joe Lewis, quienes los agredieron con piedras, rebenques y gas pimienta.



En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras los incidentes de ayer.



"Pese al bloqueo electrónico que padecemos, nos pudimos comunicar con los compañeros de la otra columna de montaña. Avanzan rumbo a la playa, frente a la mansión de Lewis", afirmó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales, que llegaron el lunes al Foyel, donde se encuentra el ingreso al Camino del Tacuifí por el cual se llega a Lago Escondido, luego de recorrer los 40 kilómetros que separan esa localidad de El Bolsón.



En tanto, la columna 2 denominada "Juana Azurduy" marchó por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, hasta llegar a la cabecera oeste del Lago Escondido desde donde deberán recorrer nueve kilómetros en kayak hasta llegar al lago.



"La columna 2 pasó la noche en la Isla de los Patriotas que está en el medio del Lago Escondido. Lograron que cruzaran los 60 compañeros y ahora están navegando hasta la cabeza este del lago donde está la mansión de Lewis y van a acampar en el camino público de Sirga", detalló Urien a Télam.



Además, reveló que existe una disputa entre "los compañeros de la columna 2 que quieren bajar por el Camino público del Tacuifí y la gente de Joe Lewis que no quiere eso".



"Quieren que se vayan rápido y que salgan de la zona por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el Camino del Tacuifí, se van a quedar una semana acampando frente a la mansión de Lewis hasta recibir una respuesta favorable", remarcó Urien.



"La decisión de los compañeros es quedarse ahí y si quieren que se vayan será por el Camino del Tacuifí donde los estaremos esperando", subrayó.



Por otro lado, se refirió a las novedades en la Justicia que rechazó el último recurso de amparo sobre la seguridad física de los manifestantes y ahora la causa quedo en manos del juez Daniel Llermanos, según informó Urien.



"Se volvió una causa judicial federal ya que entre los marchantes está el diputado del Parlasur (Gastón) Harispe", puntualizó.



Asimismo, detalló la situación del manifestante herido Gabriel Berrozpe luego de la represión que anoche "fue trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad y no por gravedad de su salud".



"Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad", completó.



Ayer, nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.



La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.



Ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel, informaron a Télam voceros de la organización.



Entre los heridos derivados se encuentran el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, informaron voceros de la marcha.



El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portatadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.