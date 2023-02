Caso Báez Sosa: la supuesta novia de Thomsen salió con todo en redes sociales

Entre las múltiples controversias que dejó el juicio Báez Sosa, pero la que mayor resonancia obtuvo en los medios fueron los dichos de la "novia" de Máximo Thomsen, condenado a perpetua por el homicidio de Fernando.

En las últimas horas, Melisa López Marengo salió a aclarar en sus redes que ella no tiene ningún tipo de relación con el joven: "no sé de dónde inventaron que soy la novia de Thomsen", aclaró.

Las publicaciones de la chica cobraron relevancia tras su polémica defensa a los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La joven criticó duramente a los padres de la víctima, a sus abogados, su novia y hasta al amigo que pidió a través del posteo "involucrarse".

"Los extranjeros ven cómo nosotros, los argentinos, nos rendimos ante sus buenos modales. Sin embargo, ellos también esconden un demonio que no es el de la soberbia como nosotros, sino el de la astucia" atacó, haciendo referencia a Silvino Báez y Graciela Sosa.

En cuánto a la novia y amigos de Fernando, fustigó: "a todo esto Julieta Rossi en EE.UU. Los amigos de Fernando no eran ningunos humildes, en realidad tenían mejor pasar que los rugbiers".

Luego del posteo de Tomás D'Alessandro, en un pedido de que los jóvenes se involucren para evitar las situaciones de violencia, Melisa apuntó: "involucrate para defender un amigo dice el bobo este. Es lo que hicieron los rugbiers: Se defendieron entre ellos igual que esta banda de santurrones". Y continuó "todos los que pelean defienden algo, pendencieros por igual. Todos responsables por igual de la muerte del chico"

Tras la mediatización masiva que sufrieron sus publicaciones, lejos de alejarse del conflicto, mantuvo cruces con la cuenta que presumen sería manejada por los imputados desde la cárcel.

Además, aclaró que su visibilidad no se debe exclusivamente a este caso, ya que varias veces ha sido reproducida en los medios por diversas opiniones que ha emitido, e incluso por un blog que escribe. "A veces me pasa que un texto mío circula más de lo imaginable y a mí me da orgullo que mis ideas le leguen a las personas mucha gente quisiera lo que yo logro" declaró a través de una historia de Instagram.