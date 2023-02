La Secundaria, flexible: cambia la promoción y la repitencia

La Dirección General de Cultura y Educación se dispone a eliminar el límite de dos materias adeudadas para pasar de año con la aplicación de un nuevo sistema más flexible, que mediría el rendimiento por periodos de tres años y según un nuevo agrupamiento entre materias afines.

El objetivo de las autoridades educativas de la Provincia es que el sistema empiece a regir este año, en el ciclo lectivo que se inicia en marzo. Para eso, el proyecto sería enviado a la reunión que tiene prevista para hoy el Consejo General de Cultura y Educación, un órgano de composición multisectorial, con sillas repartidas entre la oposición parlamentaria (3), el oficialismo (4) y los gremios educativos (4). Se calcula en el ámbito educativo que lo que envíe el director general, Alberto Sileoni, tendrá apoyo.

A mediados del año pasado, el ministro había anticipado la orientación de los cambios que, según se analizó ayer en el ámbito educativo, irían en dirección del criterio de excepción que flexibilizó la promoción de año en el contexto de la pandemia.

Este diario consultó con la cartera educativa sobre las medidas en estudio. Todo comenzó a circular en las últimas horas en un documento atribuido a la cartera e incluso hubo declaraciones de un funcionario del área de Media. No obstante, la fuente que atendió a este diario indicó que todo está en revisión todavía. Incluso, indicó que “se está trabajando”.

Contra la información que circulaba unas horas antes, sobre el tratamiento en el consejo, a media tarde ya se ponía eso en el terreno de lo “probable”. En esa línea, se insistió en que “no está definido” el documento. No obstante, se indicó que de ser aprobado, requerirá luego una resolución del ministro.

De materias a agrupamientos

Las materias, como se las conoce hoy (13) pasarían a englobarse en 8 agrupamientos que se mantendrían para los seis años del nivel. De ese modo, Ciencias Naturales reuniría a Biología, Física y Química; Ciencias Sociales, a Historia y Geografía. Luego, aparecerían Matemática, Prácticas del Lenguaje, Construcción de Ciudadanía, Lenguas Extranjeras, Educación Física y Educación Artística.

El documento que circuló ayer, indicaba el reemplaza de la “promoción de año” por la “aprobación y acreditación de materias”. En tanto, se establece que las materias aprobadas no deberán ser recursadas.

complejidad

El ex subsecretario y director general de Cultura y Educación (2015-2019), Sergio Siciliano le dijo a este diario que leyó la información oficial sobre el cambio en ciernes, pero no encontró la precisión que necesitaba: “Yo, que me dedico a esto, cuando terminé de leer, dije no `entendí nada´. Eso, un poco explica la situación”, definió el funcionario sobre “la complejidad del documento que se plantea”. Al margen, lo encontró “cargado de una bajada de línea e ideología política respecto de temas pedagógicos”.

En ese apartado, cuestionó que “una de las cosas que se evidencia es que indican la repitencia como principal causante de deserción. En parte, es cierto pero no es la única causa”.

Luego, planteó su distancia con respecto al abordaje de la agenda sobre la problemática en la educación Media: “Si no modifican contenidos y formas de enseñanza al final del día estás diciendo el problema es la evaluación”, dijo y definió como “un tema medio inentendible” del proyecto en debate que “podés llegar a tercero debiendo contenidos de primero”.

Enseñanza vs. repitencia

Siciliano aclaró que está “en contra de la repitencia” como variable de la educación, pero sostuvo que “para discutir la repitencia hay que discutir cómo aprenden”, alrededor de 1.4 millón de adolescentes en el sistema educativo bonaerense, el más grande del país. Se estima que repiten alrededor de 140 mil estudiantes por año.

Según analizó el exfuncionario Provincial, en el contexto de la pandemia, por las dificultades derivadas del corte de la presencialidad en los colegios, se permitió “llevarse” más de dos materias y recuperarlas en el año siguiente. “Ahora, algo que era excepcional por la pandemia lo convierten en obligatorio para todos”. De ese modo, resumió “es casi imposible repetir”.

Ahora, habría un periodo de evaluación institucional que permitirá que extiendan en el tiempo la definición sobre la aprobación. Siciliano analizó que, por ejemplo, “se podrá pasar asar a tercero debiendo materias de primero y segundo”. Pero volviendo al terreno de las dudas se preguntó “qué pasa si aprobás Matemática de tercero y debés las anteriores ¿no las debés más?”

A la vez, para las notas se pasaría a un modelo híbrido, con notas cualitativas en el año en curso y una traducción a nota numérica al cerrar la cursada.