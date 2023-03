Se sortearon los cruces de 8vos de la Champions League y hay varios duelos interesantes

Chelsea de Inglaterra, con el campeón mundial Enzo Fernández, jugará en cuartos de final ante el Real Madrid de España, vigente campeón y el más ganador del trofeo en la historia, en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, según lo determinó el sorteo realizado hoy en la sede de la UEFA ubicada en la ciudad suiza de Nyon.



Por su parte, Manchester City inglés, con el campeón mundial Julián Álvarez y el ex Vélez Máximo Perrone, jugará en la próxima instancia ante el Bayern Munich alemán ganador del certamen en seis ocasiones.



Asimismo, el Inter de Italia, con el campeón mundial en Qatar Lautaro Martínez, más el tucumano Joaquín Correa y el juvenil Valentín Carboni, tendrá como adversario en cuartos de final al Benfica portugués, con otra figura del seleccionado argentino: Nicolás Otamendi.



Por último, un choque entre equipo italianos entre el Milan, ganador de siete "Champions", ante el Nápoli, con Giovanni Simeone, puntero de la Serie A, que llegó por primera vez en su historia a esta instancia del máximo torneo de Europa a nivel de clubes.



En semifinales se cruzarán los equipos de la siguiente manera: ganador de Real Madrid-Chelsea ante el de Manchester City-Bayern Munich, mientras que el vencedor de Inter-Benfica lo hará ante el de Milan-Napoli.



En el horizonte está la gran final del 10 de junio en el estadio Atatürk de Estambul, pero los cuartos de final se jugarán en abril (11-12 la ida, 18-19 la vuelta) y las semifinales en mayo (9-10 la ida y 16-17 la vuelta).

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹



*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV