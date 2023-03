Es peluquero, perdió todo en un robo y ahora vende hamburguesas

Hace dos años que Lucas Bollini (20) tiene una peluquería en el frente de su vivienda de Berisso. La abrió luego de hacer un gran esfuerzo y con vistas a un futuro mejor.

Sin embargo, la inseguridad lo cortó al medio. Fue cuando, en la madrugada del domingo pasado, un grupo de delincuentes le vació el negocio.

Según relató el damnificado, de su local se llevaron todo. Se refirió a las costosas y básicas herramientas para atender a su clientela.

Ayer a la tarde, en diálogo con EL DIA, el joven estilista denotaba en sus palabras toda la tristeza por el inesperado y demoledor golpe.

Tan duro resulta para Lucas este trance, que lo obligó a tener que cerrar su salón por tiempo indeterminado.

Así lo confirmó ante este diario, al que -simultáneamente- le hizo otra revelación: “Como por ahora tengo el local cerrado por las máquinas que me robaron, empecé a hacer un reparto de hamburguesas los fines de semana”, confió.

Agregó que “la idea es poder de esa manera ahorrar plata para ir comprando de a poco las máquinas que me sacaron los ladrones”.

“EL PERJUICIO ES DE MEDIO MILLÓN”

Cuando se le preguntó por los elementos de trabajo que le sustrajeron, detalló que “me llevaron seis máquinas para cortar el pelo, tijeras, peines, navajas y cargadores de las máquinas inalámbricas”.

Como si fuera poco, también lo despojaron de “un televisor de 32 pulgadas de color gris”, puntualizó el damnificado.

El saqueo dentro de la peluquería fue tal, que por el momento nadie sabe cuándo reabrirá el local

Al momento de estimar las pérdidas económicas por el escruche, el joven peluquero indicó que “entre las herramientas de trabajo y el televisor, el perjuicio es de medio millón de pesos. Por eso, tengo mucha amargura”, admitió.

Con todo, representó un alivio para él que al menos “no me robaron dinero, porque cuando me fui el sábado a las 20, como hago siempre, me llevé la plata”.

“BARRETEARON UNA REJA”

Sobre cómo accedieron los ladrones al interior de la peluquería, Lucas contó que “lo hicieron después de barretear una reja protectora de la ventana lateral, que da sobre la calle 159”.

Si bien señaló que hasta ahora “no habían robado en mi negocio y tampoco en la vivienda donde vivimos atrás con mi papá”, admitió que el barrio “está últimamente inseguro”.

“En esta cuadra, hace poco también robaron en la casa de una amiga”, recordó.

“ES UNA AMARGURA TREMENDA”

Lucas tiene todavía a flor de piel esa horrible escena que tuvo frente a sus ojos, cuando “entré a la peluquería para abrir al público el lunes, a las 17.30”.

“No lo podía creer, me habían desaparecido todas mis herramientas de trabajo. Me habían vaciado el local, al punto de dejarme hasta no sé cuándo sin poder reabrir”, reflejó.

“Es una amargura tremenda, porque uno le dedica muchas horas al trabajo y cuesta mucho poder comprar lo que estos delincuentes se llevaron en un ratito”, lamentó contrariado.

Además de desconsuelo para el comerciante, los delincuentes dejaron al mismo tiempo “una pisada con barro en el pantalón que había dejado sobre una silla, al lado de la ventana por donde se metieron”.

Esa circunstancia lo hizo caer en la cuenta de que “esa noche estuvo lloviendo, de ahí el barro que quedó en el pantalón y en pisadas dentro del local”.

POSTEO EN FACEBOOK

A poco de llevarse la peor sorpresa de su vida, el joven peluquero decidió volcar en un posteo de Facebook la ingrata novedad y su desánimo por lo sucedido.

Paralelamente, subió fotos de las máquinas que le robaron y una de la reja que violentaron para ingresar al comercio.

Textualmente, escribió inicialmente lo siguiente: “Les vengo a comentar que me entraron a robar a mi peluquería, que está situada en calle 4 esquina 159”.

Enseguida, advirtió que “les dejo la foto de las máquinas, por si alguien se las ofrece para vendérselas”.

Asimismo, atravesado por el infortunio, después Lucas reflexionó a través de esa red social que “uno se esmera para tener sus cosas y te las arrebatan como si nada”.

Y publicó su número de teléfono, “221 360-7497, por si alguien recibe un ofrecimiento para venderle estas máquinas que tanto necesito volver a tener. Lo mismo por si alguna persona se entera de que las quieren vender por Facebook”.

Por el momento, este hecho de inseguridad no tiene detenidos, aunque se confía en que llegarán a aquellos.