Las gallinas no "vuelan", pero el precio de los huevos está por el aire en La Plata

En un relevamiento de precios por diferentes verdulerías de la Región, uno de los principales alimentos de la canasta básica vuela por las nubes y es difícil encontrarlo en un precio acorde al bolsillo del platense. El maple de huevos llegó a costar unos $1800 según sus variantes y, en algunos casos, causa impresión entre los clientes.

A pesar de que las gallinas no vuelan, los precios de los maples suelen tener un aumento cada dos semanas, aseguró una comerciante de la zona céntrica. En ese sentido, especificó que según las variantes -blanco, colorado, chicos o grandes- el precio puede oscilar entre $1200 o $1400. "Por lo general, los clientes suelen llevarlo igual al maple porque les termina resultando más barato", destacó otra comerciante de la zona universitaria.

A tres meses de haber comenzado el año, en diferentes comercios los maples tuvieron un aumento de casi un 100%, luego de haber inaugurado el año con un precio aproximado de $750. Sin embargo, no es necesario viajar al pasado para poder encontrar el maple a precio del mes de enero, dado que en el Mercado Central de La Plata puede encontrarse al mismo precio un maple de 30 unidades. Cabe destacar que el precio mencionado, como también de otros productos de la canasta básica, se encuentran dentro de una iniciativa de precios accesibles.

En ese sentido, las verdulerías no fueron el único rubro que modificaron sus precios, sino que también en las pollajerías los precios no paran de subir. Ya no es extraño que los cajones lleguen con aumentos a los comercios, pero lo que alarma es que lo que antes ocurría cada mes ahora se ve todas las semanas y varias veces al cabo de los siete días.

“La semana pasada el cajón de 20 kilos estaba 3.900 pesos; el miércoles lo pagamos 4.140 pesos y hoy -por ayer- llegó a 4.330 pesos. Nosotros compramos cuatro cajones por día, lo que representó de un día para el otro que tuviéramos que desembolsar mil pesos más”, aseguraba una comerciante a mediados de este mes.