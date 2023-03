Cumplidos sì, piropos no

Se pregunta la española Rosa Montero, “quiénes serán los que se dedican a inventar las expresiones políticamente correctas. Esas tonterías de la ´tercera edad´ o de los ´afroamericanos´, por ejemplo, ¿no ocultan cierto asquito a los ancianos, cierto desdén hacia las pieles oscuras? ¿Y por eso les parecen feas las exactas y hermosas palabras viejo y negro?”. Para ella, son intrusos de una forzada cordialidad que sólo da patente de sensible y compasivo al que las dice no al que las recibe. ¿Alguien cree que alivia realmente a un ciego que lo llamen no vidente?

Las palabras son hijas de su tiempo. Fue eliminado el piropo callejero por iniciativa de los movimientos feministas que en los últimos tiempos ayudaron a poner en cuestión ese “halago” entre atrevido e insinuante que tanto incomodó a muchas mujeres, pero no a todas. Lo que se viene es el “cumplido”, que es casi lo mismo pero distinto. Una suerte de expresión elegante, alejada de todo flirteo, porque el varón de estos días –según exigen los políticamente correctos - debe ser recatado y no buscar otra cosa que halagar a su dueña y abandonar todo interés subsidiario

En una reciente encuesta realizada entre los usuarios de una aplicación para solteros, el 70 por ciento de las mujeres y 57 por ciento de los hombres argentinos hoy prefiere recibir “cumplidos” por su personalidad y no por su apariencia física, lo que obliga a fundar referencias nuevas del querer. Ahora la belleza es sospechosa y en adelante quizá sea síntoma de que hay onda si alguien nos dice “sos muy simpático/a”, “sos interesante”, pero nada que califique el aspecto físico o la presencia. Habrá que aprender a decodificar la media lengua para saber si se puede avanzar, aunque, como dijo María Negroni, “no se puede ser políticamente correcta con el deseo”.

En Argentina ya casi no se escuchan piropos. Es cierto que una cosa son las expresiones halagadoras y otras, las exclamaciones, que sin duda abundan, del baboso zafado. De acuerdo con los resultados del sondeo realizado, el 51 por ciento admite hacer cumplidos casi espontáneamente al destacar una fotografía de perfil (porque al ponderar a una señorita de frente asoma un atropellador) o algún aspecto de la biografía de la destinataria. A partir de allí, el 31 por ciento considera que eso puede darle luz verde para seguir flirteando. Y el 18 por ciento de las receptoras creen que recibir un cumplido de alguien que le gusta o interesa, genera más atracción por esa persona.

Como en la app son las mujeres quienes toman la iniciativa, la reciente plataforma agregó una función que permite a los integrantes de la comunidad destacarse del resto al enviar un mensaje de 150 caracteres, antes de conectar. “La llegada de esta nueva herramienta, ‘Cumplidos’, nos permite ofrecer la oportunidad de ser más intencionales para iniciar una conversación, una manera de conectar de manera positiva y saludable”, decía Ximena Sardaneta, directora de Marketing en América Latina. Eso sí, la función permite enviar sólo un cumplido por día tanto en el perfil como en la biografía o en las imágenes de otro usuario, nada de andar cargoseando.

Recordemos que, en muchos países, incluido éste, el piropo es considerado bajo la figura de acoso callejero, es decir, que sólo aplica como delito cuando es presencial, no virtual. En Francia, por ejemplo, “la Asamblea aprobó en 2018 multar con hasta 750 euros a los hombres que silben a mujeres en la calle”. Aquí hubo un director de obras que prohibió que los albañiles que estaban levantando un edificio en la avenida 44, silbaran o piropearan a las vecinas más presentables. Una limitación exagerada para un gremio más afecto a los tiroteos que a las galanterías. En Perú, desde 2015, “los piropos, roces y gestos se castigan por ley”. En muchos países hispanohablantes el piropo es considerado un juicio de valor con tono o intención sexual y puede suponer, dependiendo de su tono y su contenido, una situación intimidante para quien lo recibe. Por eso Moria Casán lanzó una oración piadosa: “Hoy compadezco a los hombres, porque deben cuidarse de lo que hacen, de lo que dicen y hasta de lo que miran”.

