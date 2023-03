El príncipe Harry apareció de sorpresa en un juzgado por la denuncia contra un diario

Londres, 27 Mar 2023 (AFP) - El príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, conocido por su combate contra la prensa sensacionalista británica, apareció por sorpresa el lunes en una vista judicial contra el Daily Mail en Londres, seis semanas antes de la coronación de su padre.

Desde que él y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, sacudieron a la monarquía anunciado que dejaban sus funciones oficiales y se fueron a vivir a California en 2020, el príncipe, de 38 años, viaja al Reino Unido en contadas ocasiones que siempre despiertan fuerte expectación.

El lunes por la mañana, para sorpresa de todos, el canal de televisión Sky News mostró imágenes en las que se le veía salir de un taxi y entrar en el palacio de justicia londinense, donde se encuentra la Alta Corte.

Allí, en una vista que se prevé dure cuatro días, el grupo editor del Daily Mail, Associated Newspapers, intenta que se archive un caso presentado contra él por varios famosos que lo acusan de recopilar información ilegalmente.

Seis demandantes, encabezados por Enrique, el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley, aseguran que este rotatiovo utilizó a detectives para escuchar sus conversaciones, ya sea en sus coches o en sus domicilios.

Cuando se anunció la demanda a principios de octubre, Associated Newspapers "refutó total e inequívocamente estas absurdas calumnias".

- Ataques a la familia real -

La aparición sorpresa del príncipe en Londres tiene lugar poco más de un mes antes de la ceremonia de coronación de su padre, el 6 de mayo.

Él y Meghan, que siguen siendo duques de Sussex aunque desde 2020 no pueden utilizar sus títulos de altezas reales ni representar oficialmente a la monarquía británica, fueron invitados a la ceremonia, que se celebrará con gran pompa en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, en presencia de decenas de jefes de Estado y gobierno y representantes de monarquías de todo el mundo.

Sin embargo aún no se confirmado oficialmente si acudirán.

La última vez que se les vio públicamente en el Reino Unido fue en el funeral de la abuela de Enrique, la reina Isabel II, el pasado septiembre.

Su eventual regreso al país ha sido objeto de muchas especulaciones en los diarios británicos en los últimos meses, tras los virulentos ataques de la pareja a la familia real.

En diciembre, Netflix emitió un documental de seis capítulos titulado "Harry & Meghan" en que estos saldan cuentas con los medios de comunicación británicos y con miembros de la realeza, especialmente Guillermo, hermano mayor de Enrique y heredero al trono, de 40 años, a cuyo equipo de prensa acusaron de haber girado a la opinión pública en su contra.

Después, en enero, Enrique publicó un polémico libro de memorias que, bajo el título de "En la sombra", relataba sórdidos detalles de su vida en el seno de la familia real británica y de sus malas relaciones con su padre y su hermano.

Traumatizado desde la adolescencia por la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París en 1997 cuando era perseguida por los paparazzi, Enrique argulló la insoportable presión de la prensa sensacionalista para dejar la monarquía.

Afirmando que Meghan, que es mestiza, había sido objeto de ataques racistas y amenazas de muerte en las redes sociales, afirmó que no quería ver repetirse la historia de su madre.

La pareja, que tiene dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1 año, emprendió varias demandas judiciales contra tabloides británicos a los que acusan de haber violado su derecho a la intimidad.