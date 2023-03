Se normalizan los servicios de micro a capital federal pero en La Plata siguen las quejas

Una de las empresas de micros que realiza a diario el trayecto de La Plata y Capital Federal, Metropol, comunicó que el servicio de transporte se irá normalizando progresivamente durante este viernes. Mientras tanto, se aguardan novedades por el conflicto entre el sector y el gobierno nacional por una serie de demandas. El parate de las unidades, ayer, desató una ola de quejas de los usuarios por el drama de la baja frecuencia y enormes demoras que, denuncian, vienen padeciendo desde hace meses no sólo por la ex Costera sino también por el servicio de Misión Buenos Aires o 129 (ex Plaza).

"Informamos que a partir del viernes 31 de marzo, se estarán restableciendo progresivamente todos los servicios de las líneas que estaban afectadas. Una vez más, pedimos disculpas a todos nuestros pasajeros por los inconvenientes ocasionados", comunicó Metropol.

"Gastar en un taxi ir a la estación y esperar un servicio tres horas ayer y hoy ya va una habiéndose levantado dos horas antes y pagando no la tarifa social de un sector privilegiado", escribió este viernes un pasajero al WhatsApp de El Día (2214779896). Según añadió "esta situación se viene prolongando desde enero y ya estoy radicando una denuncia en el ente".

Otro pasajero remarcó que "esto no fue ayer nada más, hace tres meses que la frecuencia y las irregularidades se dan". Y consignó que "esto sumado el corte de servicio de ayer y la falta de colaboración del Plaza en dejar varados miles de pasajeros, tanto en los diferentes puntos de la Ciudad y de Buenos Aires, se volvió insoportable".

Según dijo, "los malos tratos a los usuarios de líneas de pasajero de La Plata-Buenos Aires se expresan en servicios discontinuos. Dan vergüenza y ahogan al que se levanta temprano para ir a laburar". "Los laburantes no tenemos respuestas", aseguró.

Una usuaria que sufrió las demoras del jueves, dijo que "hoy de 5:30 a 6:45 no paso ningún colectivo". "Otra vez, la Línea 129 dejo a la gente varada. Es una falta de respeto", calificó.

Las compañías remarcaron ayer que la escasa salida de micros se debió a un conflicto con el gobierno pero además argumentaron que cuentan con unidades dañadas por las pedradas en la Autopista y otras con fallas que necesitan ser reparadas. En el medio, miles de usuarios damnificados que sufrieron demoras de más de tres horas para efectuar el tramo entre La Plata y Buenos Aires.