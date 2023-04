“Horrible, lo vi muy soberbio”: Georgina Barbarossa le soltó la mano a Jey Mammon

Aunque apenas conocido el escándalo evitó pronunciarse debido al vínculo que mantenía con Jey Mammon, Georgina Barbarossa dejó la tibieza de lado y tomó posición. La actriz y actual conductora de Telefé, canal que la convocó para reemplazar al humorista al frente de la conducción de “La peña de morfi”, sorprendió al mostrarse durísima contra su ¿ex? amigo tras la denuncia de abuso sexual en su contra.

“Horrible, horrible, horrible. No me gustaron nada las notas que dio. Lo vi muy soberbio”, manifestó Georgina en diálogo con “Intrusos” consultada en relación a las últimas entrevistas del músico y humorista que generaron muchísimo revuelo.

“Yo hubiera dicho ‘perdón, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida y me equivoqué’. Hay que pedir perdón cuando te equivocás. Creo que es ese el camino”, manifestó la actriz sin filtros.

Y con respecto al joven Lucas Benvenuto, que denunció a Mammon por haber abusado de él cuando tenía 14 años, manifestó su solidaridad para con él.

“Lucas, pobrecito, mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle ‘perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años’. Tuvo una vida tan dura”, dijo Barbarossa. Para ella, la edad en debate no es lo central del asunto: “14, 16 años, da igual. Con los chicos, no… Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón”.

Por otra parte, la actriz se refirió a su continuidad al frente, junto a Jésica Cirio, de “La peña de morfi”. “Por abril, sí (seguiré). Después no sé”, confirmó la conductora, que mientras tanto continúa animando de lunes a viernes “A la Barbarossa”.

¿Cómo será su futuro? “Estamos viendo. Yo estoy para el canal. En lo que me necesiten, allí estaré”, manifestó.