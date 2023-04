"Soy demisexual": Flor Vigna sorprendió con una confesión

Flor Vigna habló de los aspectos poco conocidos de su vida con Diego Iglesias. Entre juegos y atracciones de un parque de diversiones, la bailarina se confesó “demisexual”.

Enamorada y en pareja con Luciano Castro, la ex Bailando por un Sueño se mostró emocionada por las oportunidades que le dio la vida. Tras triunfar en la danza, en los deportes y brillar en su etapa actoral, ahora se aventura por el canto.

El capítulo con el ex de Sabrina Rojas tuvo mucho que ver en su “nueva yo”. Desde el comienzo, sintió un flechazo único y, con el correr de las citas, se dio cuenta que era algo más lo que les nacía a ambos.

La bailarina venía de atravesar una separación dolorosa con Nico Occhiatto, con quien compartió la conducción del “El último pasajero”. En tanto, el actor se había divorciado hacia poco de la madre de sus dos hijos.

Respecto a esto, la actriz y bailarina aseguró: “Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar”. Ante la atenta mirada de Diego Iglesias, agregó: “El otro día aprendí que se dice demisexual”.