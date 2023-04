Ocurrencias: los que se van y los que vuelven

El Batman platense le dijo no a la reelección y se refugió, como muchos líderes de estos días, en un silencio alerta. Eligió su heredero, como se estila en las baticuevas de todos los partidos. Y explicó a sus seguidores que la cosa no está para un veterano que se cansó de andar peleando contra un bandidaje cada vez más activo y preparado. Maximiliano Altavista, el Batman Solidario, le traspasó el mando a quien se encargará de continuar su obra bienhechora. Son días donde ningún cambio de mando es inocente. El acto se llevó a cabo en la parroquia Caacupé, de Villa Elvira. Allí, el padre Julio Espinosa destacó la obra que llevó a cabo Altavista, el único enmascarado que traía alegría entre tantas caretas costosas que desfilan en la actualidad.

Aquel 2 de abril de 2013, en una ciudad dolorida por la inundación, apareció el Batimóvil para llevar regalos y fantasía a los hospitales de la Ciudad, fundamentalmente en el Sor María Ludovica. Ahora, en el acto de despedida repasó su década y se presentó como el nuevo “Robin”, decidido a ayudar al flamante sucesor, un vecino que tiene por delante una faena peliaguda en medio de una ciudad donde falta plata y sobra miedo. Batman tomó nota que los gendarmes son los nuevos superhéroes y prefirió colgar su capa en el ropero y dejar a la ciudad gótica en mano de los muchachos de Berni y sobre todo de la buena suerte, que al final es la única que nos cuida. Puso en venta su Batimóvil, alquiló de manera temporaria su baticueva y eligió un retiro honorable en medio de una capital que cada vez que escucha una moto cerca, no sabe si trae empanadas o balas.

Batman avisó que la realidad nunca fue un buen lugar para vivir. Y que hay que elegir la ficción para darle ilusión a la vida

Batman se cansó de disfrazarse de protector para llevarles ayuda y hacerles creer a los chicos enfermos, que hay un mundo de ficción donde ganan los buenos. Le costaba eso sí conseguir algo para repartir. Las jugueterías no están para andar reglando ni figuritas vencidas. Y el presupuesto no alcanza para chiches. El Batman platense remaba buscando algún remanente de Papa Noel para llevarlo a los nenes hospitalizados. Cuando se cansó de pedir, eligió su heredero sin necesidad de internas ni de votaciones. Y le avisó, eso sí, que la cosa está muy difícil. Que la realidad nunca fue un buen lugar para vivir. Y que no queda otra que elegir la ficción para tratar de darle alguna ilusión a la vida.

Muchos presos andan revisando los cursos de bricolaje para matricularse y lograr algún alivio con destornillador en mano

Esta semana, sin Batman y con muchos malhechores sueltos, la justicia le redujo en 45 días la pena impuesta por “estímulo educativo” al ex juez César Melazo. Fue Boudou sin duda un modelo inspirador para estos presos estudiosos. Eligió, se acuerdan, doctorarse como electricista en cautiverio, aunque hoy le cueste volver a enchufarse en los altos mandos. Cada tanto memora su experiencia en prisión y para no perder la mano repara algún velador cercano. Ahora, un tribunal, por mayoría, le otorgó la libertad asistida, por buen alumno, a Melazo, tomando en consideración los “más de 70 cursos, con un esfuerzo estimado en más de cinco mil horas, y en instituciones de prestigio como es la Universidad Nacional de Córdoba”, según consta en el fallo. Esto fue porque, en sus casi cinco años de detención, Melazo realizó actividades tales como “Introducción en Informática”, “Instalador Electricista”, “Seguridad en el Trabajo”, “Mecánica Básica del Automotor”, “Formación de Estudiantes en Género y Abordajes de las Violencias”, entre muchos otros. Aunque evidentemente ese despliegue capacitador no convenció a la jueza que votó en disidencia, Silvia Hoerr, que parece no confiar mucho en estos posgrados en calabozo. En su voto, Hoerr hizo mención a cursos de “ukelele en casa”, “peones a reyes –ajedrez avanzado”, “taichichuan para la salud”, “clases de teclado en casa”, “chin kung para la salud Budanjin” y “nuestras propias semillas”, una currícula matizada y extravagante que le dan sin duda al ex magistrado una formación múltiple y muy animosa que le permitirá alegrar todos los salones y solucionar cualquier desperfecto. Hoy son varios los encausados que andan revisando los cursos de bricolaje penitenciario para poder matricularse de algo y lograr algún alivio con destornillador en mano.