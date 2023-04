Patricia Bullrich habló de "angustia social", afirmó que "no espera apoyo de Macri" y cómo es su relación con Milei

La líder del PRO, Patricia Bullrich, analizó minuciosamente el panorama político en la Argentina en una entrevista mano a mano con La Nación, donde se mostró firme ante su precandidatura a presidenta y tocó varios temas involucrados de cara a las elecciones de este año.

Una de las primeras consultas fue sobre su relación con Javier Milei, quien también se anota en la carrera para intentar conseguir votantes que apoyen sus ideas. Bullrich aseguró que con el líder político de Libertad Avanza, "no se van a juntar", ya que ella pertenece al espacio de Juntos por el Cambio. "Eso no quita que, a futuro, si ganamos la elección y somos gobierno, vamos a necesitar mayorías parlamentarias desde Juntos por el Cambio. Vamos a necesitar sumar votos en el Congreso para aprobar las leyes que hacen falta. Y sería bueno acordar con la bancada de Javier Milei a partir de las ideas, y no a partir de canjes", sintetizó.

A su vez, otra de las cuestiones fue que su camino no tiene que ver con la figura de Mauricio Macri, que no será candidato: "Yo no espero el apoyo de Mauricio Macri. Es su decisión. Yo sigo adelante. Construí equipos, con una misma forma de pensar. Y voy a seguir sin esperar nada".

También, dentro del contexto de las elecciones que se llevarán en este 2023, advirtió que "no sé con quién voy a enfrentarme en el ballotagge. Juntos por el Cambio está claramente en la segunda vuelta y con posibilidades de ganar. Estamos reteniendo el voto. Y creo que, cuando nuestro candidato esté definido, vamos a tener un proceso de crecimiento. Pero hace falta un candidato con firmeza y consistencia".

Por último, se refirió al contexto económico del país en cuanto a la inflación y como esto podría tener relación con los nombres que pueda llegar a presentar el peronismo: "La única manera que tiene el peronismo de evitar que se dispersen sus votos es llevar a Cristina Kirchner como candidata. Incluso con Cristina Kirchner de candidata, les va a resultar muy difícil sostener con los votos, porque la angustia social es terrible, por la inflación, por la inseguridad".