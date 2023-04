Jimena Barón contó cómo se enteró de la traición de Gianinna Maradona y el nacimiento de “La Araña”

Jimena Barón abrió su Instagram y su corazón para contar la verdad sobre “La Araña”, la canción que le escribió a Gianinna Maradona. La hija de Pelusa fue su amiga mientras ella transitaba una escandalosa separación de Daniel Osvaldo y actualmente es pareja del ex Boca Juniors.

“La Araña” es un tema que presentó en octubre del año pasado y que relata lo que sintió al enterarse que, en realidad, su pareja y su amiga mantenían una relación secreta. La hermana de Dalma era vecina de Barón y Osvaldo durante su último tiempo juntos.

En Instagram, la cantante relató: “Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón desde hace ocho años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”.

En este contexto, la ex Casi Ángeles explicó que recién había fallecido su padre, hecho que la tenía particularmente destrozada cuando se enteró que el padre de Momo estaba en pareja con Militta Bora: “Vi que mi pareja estaba tatuándose sus nombres con otra y me di por separada. Ella (Gianinna) me ayudó muchísimo con esto”.

Pasaron dos meses hasta que el dolor y la traición se le hicieron carne. Cuando los rumores de romance comenzaron a circular, Barón apostó a su amiga y le pidió que le explicara para luego creerle. Luego, aparecieron imágenes que confirmaban los rumores.

Con “La Araña”, Jimena Barón quiso “resolverlo y sacarme el enojo”. Por esas cosas del destino, cuando convocó a bailarines para protagonizar el videoclip, uno se llamaba Pablo Daniel -igual que Daniel Osvaldo- y la otra Dorina, con alto parecido al segundo nombre de la musa, Gianinna Dinorah Maradona.

Una conversación clave

Hubo una charla entre mujeres, cuando la relación paralela comenzaba a formarse, que Barón no pudo entender en ese momento pero luego encontró sentido. “En su momento la asocié con otra persona, con otra cosa. Y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo. De alguna manera, me lo dijo”, contextualizó.

La charla

- ¡Amiga, hay una araña!

- Dejala tranquila, no la mates

- No, tranquila no. ¿Sabés lo que significa? La traición.