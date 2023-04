Colegios van por cláusula automática de aumento

no frena la polémica por los aranceles en colegios privados/ el dia

Los colegios privados subvencionados por el Estado piden que en la provincia de Buenos Aires se aplique una cláusula automática para actualizar aranceles. Actualmente, por un convenio firmado entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y algunas cámaras de colegios privados rige un tope mensual de suba en las cuotas que “quedó desfasado” en relación al aumento alcanzado por los gremios docentes en la paritaria salarial bonaerense.

“Es el único sector de servicios que el aumento no es automático”, se quejó Martín Zurita, secretario Ejecutivo de la Asociación de Institutos Privadas de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), quien volvió a pedir a las autoridades “una decisión política” para subsanar esta problemática.

“Es una situación muy complicada la que viven las escuelas privadas y no es justo. La mayoría de las empresas de servicios actualizan sus números de acuerdo al índice inflacionario pero nuestro sector no”, añadió.

“Estuvimos pidiendo sin éxito la actualización de los aranceles en las escuelas con aporte estatal”, dijo Zurita. En ese marco, insistió: “esta situación de incertidumbre no es buena para nadie, ni para los colegios ni para las familias”.

“Las recientes subas en los sueldos docentes superaron la pauta que estableció el gobierno provincial en el marco del programa Precios Justos que nos permite hasta el mes de junio una suba de 3,35 por ciento. Ya en abril hay un desfasaje de 1,5 por ciento y en mayo de 4,5 por ciento”, explicó el directivo de AIEPBA.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir y por eso fuimos los primeros y únicos que rechazamos firmar el acuerdo que proponía el gobierno nacional y adoptó la Provincia. Pedimos que se actualicen las cuotas de manera automática y según la inflación”.

Cabe indicar que una porción menor tiene el 100 por ciento de subsidios estatales para afrontar los salarios docentes. El resto tiene entre el 40, 60 y 80 por ciento. El resto debe afrontarlo el establecimiento educativo.

No obstante, recalcó que “a nadie le gusta tener todos los meses una cuota distinta. Lejos de ayudar a la comunidad, esto (Programa Precios Justos) lo complicó”.

“Hoy hay incertidumbre, no sabemos si se van a actualizar las cuotas o no. Esto no debería ser así, necesitamos claridad”, agregó el directivo de Aiepba.

Cabe indicar que en el caso de los colegios no subvencionados se enviaron para este mes aumentos en los aranceles cercanos al 10 por ciento promedio. Hay establecimientos que ajustaron menos porcentajes y otros que lo hicieron por encima del 10 por ciento. Esto, remarcan en el sector, muestra la disparidad entre ambos sectores: subvencionados (que pueden aumentar este mes hasta un 3,35 por ciento) y los no subvencionados, que lo hicieron con dos dígitos.

ACUERDO CON DOCENTES

Entre fines de febrero y principios de marzo, la provincia de Buenos Aires y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) acordaron un aumento del 40 por ciento con una cláusula de revisión en agosto con el objetivo de empatar la inflación.

La paritaria docente se acordó para los primeros siete meses del 2023. El aumento tomó como base de cálculo febrero e incrementó en un 43,5 por ciento los salarios de los maestros de grado inicial en tres cuotas: 18 por ciento en marzo; 10 por ciento en mayo; y 12 por ciento en julio.