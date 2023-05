Ni para el mate: la yerba sube 47% y el arroz 65%

Comerciantes dicen que venden más el medio kilo de yerba porque la gente no tiene plata / Demian Alday

Con proyecciones que estiman que la inflación de abril será similar a la de marzo ubicándose en la línea del 7,7 por ciento, los especialistas indican que el rubro alimenticio sería nuevamente el que lidere el índice de precios. Y es que, por citar dos ejemplos, la yerba tuvo durante abril una suba del 35 por ciento y el arroz incrementó su valor en un 40 por ciento durante el mes pasado.

Ya no hay bolsillo que aguante y lo peor es que y el ritmo ascendente no para. Esos dos mismos productos estarían por tener otra importante escalada en los próximos días.

Algunos productores de yerba ya enviaron a sus distribuidoras listados con al menos 12 por ciento de aumento.

Y en lo que respecta al arroz, los almaceneros intuyen que algo similar está por suceder porque “desaparecen marcas de las góndolas de los mayoristas o se condicionan las ventas de este producto limitando las cantidades por persona. Aunque no sea algo confirmado, a los comerciantes minoristas les llegó el rumor de que el cereal incrementará su valor un 25 por ciento en breve.

Así, en un híper de calle 7, en estas horas se puede conseguir el paquete de un kilo en la marca Taragüí a 946 pesos y a 1.200 pesos en otro de Tolosa. En tanto, la yerba Mañanita llegaba a 1.020 pesos y la Rosamonte estaba en 911. En tanto, en la góndola del arroz, la marca Gallo, en la variante Oro, de un kilo estaba en 372 en el híper de Tolosa y su competencia céntrica lo ofrecía ayer a 480. En tanto, el Luchetti de un kilo estaba ayer en 305 pesos. Más abajo, el de la marca propia de ese mercado del Microcentro se vendía a 249 pesos la bolsa de un kilo.

“En los mayoristas todavía hay yerba de todas las marcas, pero de arroz faltan muchas, y cuando se guardan la mercadería es porque viene otra suba. Los que estamos al final de la cadena damos la cara y contamos las cosas, pero los intermediarios y el monopolio nunca dicen que está pasando”, explica Fernando Savore, Presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Savore informó que el precio del kilo de arroz se consigue desde los 390 pesos y puede llegar a valer más de 500 pesos en las marcas más caras.

En cuanto a la yerba, “las empresas dicen que el material del empaquetado tiene productos importados y por eso suben los precios, pero la cara la ponemos nosotros con los clientes de todos los días. Me da vergüenza cobrar el paquete de yerba de medio kilo a 700 pesos, pero no nos queda margen con los precios que hay en los mayoristas, donde no se consigue por menos de 500 pesos”, opinó Ricardo Cuevas, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.

Con la seguidilla de aumentos que se vienen registrando, el almacenero contó que se da el fenómeno de la compra “achicada”.

En ese sentido, apuntó que “el calibre de kilo queda en la estantería y los clientes se llevan el de medio kilo porque no les alcanza la plata. No es que se toma menos mate porque hay un cambio de consumo, sino que la crisis hace que tengan que optar por paquetes más chicos. Así pasa con todo”, destacó Savore.“La gente ya no puede retener todos los precios y las cantidades por las que se venden porque cambia semana a semana, es una locura”, describió Savore.

La constante de aumentos está poniendo en jaque al sector que no puede encontrar estabilidad. “Yo voy al mayorista dos veces por semana y siempre tengo que cambiar precios, es un desgaste constante, porque tratamos de poner el menor porcentaje posible a la mercadería para tentar la venta, pero la inflación nos quita rentabilidad”, expuso el almacenero que agrega que la crisis ya está restando fuentes de trabajo.

comercios que cierran

“Venimos detectando que algunos comercios ubicados en los barrios más humildes no resistieron la embestida de los últimos meses y cerraron definitivamente, es alarmante la situación”, reflejó el comerciante.

Para colmo, hace unas semanas el gobierno Nacional anunció al quita de los subsidios a la energía, por lo que la factura de consumo eléctrico tendrá un nuevo valor a la alza. “Ahora se viene la suba de la luz, que si llega a ser del 90 por ciento como dicen, muchos negocios van a quedar en el camino”, lamentó finalizó el referente del rubro.

