“Me quema, me duele”: la súplica de uno de los chicos baleados

Rocío Quagliariello, la única sobreviviente de la denominada “Masacre de Monte”, en la que murieron sus cuatro amigos en un choque tras una persecución policial en 2019, declaró ayer en la quinta audiencia del juicio por jurados que se lleva adelante en La Plata y en medio de un desgarrador testimonio, aseguró que aquel día iban paseando “y de la nada” los empezaron a perseguir los policías, y recordó la súplica de uno de sus amigos que se tomaba la rodilla y le gritaba “me quema, me duele”. Durante la jornada también declararon dos peritos, una psicóloga y una bioquímica.

Quagliariello, de 17 años actualmente, es la única sobreviviente de la masacre en la que perdieron la vida Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). El 20 de mayo de 2019 Rocío viajaba con sus amigos en la parte de atrás de un Fiat 147 junto a Camila y Gonzalo. Adelante iban Aníbal y Danilo. Tras la persecución mortal, el auto en el que se trasladaban chocó con el acoplado de un camión que estaba estacionado.

A casi cuatro años del hecho, por primera vez pudo escucharse el testimonio de Rocío mediante la exhibición de la “Cámara Gesell” que “debe considerarse en los mismo términos que una declaración testimonial en la sala”. Así lo explicó la Jueza del Tribunal Oral Criminal N° 4 Carolina Crispiani a los doce miembros del jurado.

La Cámara Gesell se realiza en un entorno protegido para que una persona menor de edad que es víctima o testigo pueda declarar bajo ciertas condiciones. “Siempre respetando el derecho del niño a ser oído”, enfatizó María Andrea Hernández Manson (Lic. en Psicología), la encargada de tomarle declaración en aquella oportunidad y a la que, Rocío, le había manifestado: “No soy la misma persona”.

“Escuchamos tiros”

Angustiada, con la voz entrecortada y con muestras de dolor, se escuchó el testimonio que Rocío en la audiencia del juicio por jurados que lleva adelante en La Plata el Tribunal Oral en lo Criminal número 4, y que tiene como imputados a los policías Rubén Alberto García, Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal.

“Fuimos a la plaza con Camila. Me encuentro con mis amigos, Gonzalo y Danilo, y ellos conocían a Aníbal por eso nos subimos al auto. De repente, la policía nos comenzó a seguir y nosotros no sabíamos qué hacer, porque de la nada nos empiezan a perseguir”, indicó la adolescente.

Entre lágrimas, siguió con su relato: “Escuchamos tiros y ahí Gonzalo grita de dolor. Se tocaba la rodilla y gritaba, me quema, me duele. No recuerdo cuantas cuadras nos siguieron. Nosotros no sabíamos que hacer íbamos como escondidos en el auto y cuando vimos el camión nos agachamos. Íbamos asustados, no entendíamos porque nos disparaban”.

Rocío recordó tres instantes en particular de esa noche. El momento en que se junta con sus amigos en la plaza, el grito de Gonzalo en el auto y cuando despertó en el hospital. Al respecto, dijo: “Cuando me desperté en el hospital no me acordaba de nada, me contaron, me dijeron que habían muerto todos mis amigos (…) Que haya justicia”, concluyó entre llanto.

El aporte clave de la bioquímica

Por otra parte, también declaró la perito bioquímica Jorgelina Garrote, quien aseguró que si bien el resultado de un peritaje determinó que Aníbal Suárez, el conductor del auto en el que fallecieron las víctimas, tenía alcohol en sangre, la muestra que fue analizada llegó “sin conservantes” y pudo haber dado un falso positivo. Por esto explicó que el resultado pudo haberse alterado porque “la muestra llegó al laboratorio sin conservantes”, que se utilizan para evitar “el desarrollo microbiano”.

”A las muestras se le agrega conservantes para que no haya desarrollo microbiano ni se produzca el etanol. Cuando hay un cadáver, con la putrefacción el desarrollo microbiano es mayor. Son los que modifican la glucosa generando un alcohol en sangre”, expuso.

Por último la bioquímica aclaró que desconoce si la cadena de frío que frena la producción de bacterias se cortó, pero si recordó “que la recibió recién en el mes de junio y el análisis se llevó acabo en septiembre”. Las muestras de sangre habían sido extraídas el día 22 de mayo durante la autopsia.

El análisis del video

El perito Gutiérrez dijo que su función fue analizar las imágenes de la persecución captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo de San Miguel del Monte y mostró cómo se identificó al auto el Fiat 147 en el que iban las víctimas cuando ingresó en la avenida y luego al patrullero lo intercepta, que dobló en “U” para perseguirlo. Del lado derecho del conductor “se aprecia una persona uniformada que trae parte del cuerpo por fuera de la ventana del vehículo. Es quien sería el capitán García”, afirmó el perito.

Cabe mencionar que el lunes continuará el juicio que se lleva adelante en La Plata el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) IV a los cuatro policías bonaerenses imputados por la “Masacre de Monte”.