Clínicas en crisis: analizan plus para internación

En las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires ya analizan cobrar un monto extra para internación más allá de lo que cubra la obra social o prepaga ante la crisis que afecta al sector, marcada por crecientes deudas, embargos y atrasos en los pagos de la obra social bonaerense IOMA, según la información que difundió la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba).

“Esto está desmadrado”, dijo el presidente de Fecliba, Néstor Porras, tras terminar una reunión de consejo de la provincia de federación que agrupa a clínicas, sanatorios y hospitales privados.

El directivo remarcó que “tenemos distintos frentes de conflictos, seguimos bajo la ley de emergencia que se implementó hace varios años y los valores de las prestaciones que se pagan a las clínicas son extremadamente bajos. Estamos a pérdida y ya no sabemos qué impuesto no pagar , pero aún así seguimos mal”, resumió tras una nueva recorrida que realizaron las autoridades de la federación por establecimientos de salud en el conurbano bonaerense y advirtió: “”esto no va a soportar mucho tiempo más, así de tajante”.

IMPACTO DEL DÓLAR EN INSUMOS

La suba del dólar también impactó en las clínicas, fundamentalmente en el tema insumos. Las prótesis, según se pudo saber, están escaseando. Aseguran en la federación que no es un “faltante grosero, pero se van consiguiendo a cuentagotas. Tratamos de no quedarnos sin stock. En Argentina hay que aceptar que la mayoría piensa en dólares y los que compran y venden en pesos lo hacen en función de la cotización del dólar. En este caso rige la incertidumbre, porque no saben si al vender se quedan sin posibilidad de reposición. Hay proveedores que no entregan los insumos aún pagándolo en efectivo”.

Porras señaló también que las clínicas “nos transformamos en un banco del Estado, estamos prestando nuestra sangre. No podemos seguir con esta situación. Somos de la seguridad social sin ser una empresa común. Nosotros tenemos que actuar rápidamente, si viene un paciente hay que atenderlo como corresponde”. Otro aspecto que remarcan los integrantes de la federación es el rol de los profesionales. “Acá el médico es liberal. Si no quiere atender no lo hace en reclamo que son justos pero que impactan en las clínicas. Por otra parte, cubrir guardias es un trastorno por los valores y porque no hay médicos, o no quieren hacerlo. Especialistas como obstetricia, coronaria, pediatría, terapia intensiva, cuesta muchísimo conseguir y cuando lo tenes es muy costoso”, indicaron.

Con respecto a las obras sociales, aseguraron que el viernes pasado el sector cobro lo correspondiente a las prestaciones que realizaron a afiliados de IOMA. Uno consigue un aumento hoy, del 20 por ciento, por ejemplo, pero mientras se hace la resolución, pasa por los tres organismos de contralor, vuelve a IOMA, se aprueba el aumento, termina en un paliativo por el paso del tiempo y la evolución de la inflación. Aún hay más de 100 millones de pesos por cobrar a IOMA”.

Agregaron: “valor bajo de las prestaciones, pagos tardíos, cobrás licuado, y la ecuación termina de mala manera. Por ejemplo ya hay deudas millonarias con Afip”.

Porras también indicó que “todos los que vamos a ver a un médico por obra social para algunas prácticas o consultas te cobran un extra que pide el médico. Por el momento en un sanatorio no ocurre eso. Te internás por obra social y no pagás nada extra. Pero ya hay que empezar a analizar si para una internación también habrá que pagar, más allá de la obra social o prepaga que tenga el paciente. El momento es dramático. No se sabe cuántas van a quedar en pie”.