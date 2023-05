Jey Mammon ¿vuelve a la televisión de la mano de Baby Etchecopar?

Desde que regresó al país, tras su viaje a España para escapar de las repercusiones que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon hizo público su deseo de volver a la televisión. Recientemente, Baby Etchecopar dejó entrever la posibilidad de hacerlo realidad, a su lado.

Ángel de Brito invitó este miércoles al conductor de “Basta Baby” a LAM y ambos repasaron la actualidad del músico en el mundo del espectáculo. Vale mencionar que el conductor del ciclo chimentero se distanció de él luego de conocerse la denuncia por abuso sexual en cambio, su colega le manifestó su apoyo.

El ex conductor de Cantando 2020 recordó: “Está bueno que lo hablemos, ya que estamos saquémonos las caretas. Uno opina, uno dice cosas, es parte del juego. La última vez que discutimos fue por la nota de Jey Mammon. En este caso, la de Jey no me gustó. Te calentaste un poco”.

“Pusiste que había sido la peor entrevista que le habían hecho y la levantó todo el mundo. Fijate que la levantaron más de las que estaban bien hechas. Uno hace periodismo para que lo levanten”, respondió Etchecopar.

En cuanto a la postura que tomó uno y otro en cuanto a la denuncia por abuso, De Brito mencionó que “a Jey lo quería, pero esto me distancia”. “Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo, sino la Justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar la cola a la jeringa”, remarcó el periodista invitado.

En tanto, aseguró que él apostaría a Jey Mammon por su regreso a la pantalla chica: “Si un día vuelve a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir”. “Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pera el día que él decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema en darle lugar”, agregó.

“En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo”, siguió. “Nadie nace con un GPS en la vida. Yo maté a un hombre. Todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida. No por eso nos tienen que condenar para siempre”, cerró.