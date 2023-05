El Tedeum en la Catedral con un mensaje por la democracia

Con una Catedral colmada se celebró ayer el Tedeum para homenajear al Primer Gobierno Patrio, pero también los 40 años de la recuperación de la democracia.

En ese escenario, el inicio estuvo marcado por la canción de María Elena Walsh “Como la Cigarra”, ícono de esperanza para los tiempos venideros.

La celebración, presidida por el Arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, contó con representantes de distintas iglesias. Además estuvieron el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof; el intendente de La Plata, Julio Garro; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; miembros del poder legislativo y judicial, autoridades militares, policiales, sindicales, de organizaciones sociales, representantes de instituciones y vecinos.

En su reflexión con respecto a los 40 años de recuperación de la democracia, el Arzobispo remarcó que “para América latina no es poco” y señaló: “Nosotros lo damos por obvio, como si no fuera posible un tremendo retroceso y volver a perderla. No necesariamente por algún golpe violento, porque además de los golpes militares están los golpes cívicos, los golpes empresariales, y muchas maneras sutiles de destrozar la democracia. Por eso, hace falta repetir con la misma fuerza aquel ´nunca más´”.

En el segmento de las lecturas litúrgicas participaron Susana Palladino de la Iglesia Metodista; Agustín Marcof, director del servicio religioso de AMIA La Plata y Pablo Rubén Azar de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía. Después oraron Inderveer Kaur de la fe Sikh y Mariela Plaza de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Al final realizó una oración por la Patria el Pastor Juan Zuccarelli, presidente de la Federación de Pastores evangélicos de la Provincia de Buenos Aires.

En la homilía, el Arzobispo agradeció a Dios que se haya roto “el ciclo maldito de interrupciones de la vida democrática”. Pero agregó que la democracia tiene que mejorar sus procedimientos y “cumplir su finalidad última, que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.

El religioso también afirmó que estamos en una época de crisis cultural en la que es difícil ir más allá de las apariencias, valorar a un ser humano más allá de su belleza o eficiencia e incluso más allá de sus puntos débiles. “Avanza la cultura de la cancelación que se vuelve una forma de inquisición, de elitismo autoritario y despótico. Si alguien cometió un error lo borramos para siempre”, dijo y agregó que en esa cancelación se niega el derecho de los más humildes y se los acusa de sus propios males.

El arzobispo Fernández en la homilía / EL DIA

Fernández también aludió a la mirada que deberían tener los que tienen poder. “Si hay un grupo de personas aisladas por un arroyo, les hago un puente para que pasen, y ese puente es la alfombra roja que se extiende a sus pasos. Ese puente les dice sin palabras: mirá, cuánto vales vos”.

DERECHOS Y MERITOCRACIA

Además, vinculó los derechos humanos con los derechos sociales y deseó una sociedad en la que se viva la experiencia de ayudar a otros a vivir mejor.

En otro segmento, Fernández se refirió a la invitación que les hizo a los trabajadores cartoneros para expresar que la democracia incorpora a todos, valora a todos y hace un lugar para todos.

Después, cuestionó el concepto de “meritocracia” al plantear que no tienen las mismas oportunidades quienes nacieron en una familia con buen poder adquisitivo que aquellos que son pobres. “No puede construirse un pensamiento político y social sólo en torno a la llamada meritocracia. Ese no puede ser el único esquema para analizar la realidad social”, dijo y agregó que hay que buscar que quienes no pueden elegir su trabajo vivan dignamente. El Tedeum cerró con la canción “Solo le pido a Dios”.