Suar asume la responsabilidad del mal rating de “ATAV”

“ATAV”, el regreso de la ficción al aire televisivo, no anda bien: gran inversión, pero bajo rating y muchas interrogantes generaron un cambio de horario brusco que los actores criticaron. Al respecto, Suar dijo que la tira “va a seguir estando”, pero “encontró un piso y la expectativa mía era otra. Esperaba hacer otro número. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera”.