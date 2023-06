Sentada de alumnos en un colegio de La Plata en defensa de una docente despedida

La organización estudiantil del colegio Cristo Rey de La Plata, ubicado en calle 38 entre 22 y 23, realizó esta mañana una sentada en modo de protesta por el despido de una docente, muy valorada por los alumnos.

Según afirmaron a este medio, la misma iba a ser delegada del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y aseguran que la habrían echado sin causa alguna.

Tras esta decisión, desde la misma organización elevaron una carta al director del establecimiento, a la secretaria y a la representante legal. En ella remarcan: "Luego de 12 años y sin motivos, el día jueves 8 de junio del 2023, hace apenas unos días, fuimos informados de que la profesora Karina Comas había sido despedida sin motivos de la institución y de una forma injusta".

Siguiendo en esta misma línea, agregaron: "Mediante este documento, queremos manifestar expresa y claramente nuestro más enfático repudio; no solo porque se da en un contexto de vulnerabilidad física por parte de nuestra querida profesora, sino que también se da en el marco de lo que supondría ser un intento de coartar la libertad democrática que significa la organización docente para la defensa de sus derechos. Esto es sugerido, ya que con anterioridad, nos fue comunicado que días antes de este suceso, la docente Comas habría comunicado presencialmente en una reunión, la intención de que el colegio tuviese un delegado del sindicato SADOP para poder ejercer con mayor eficacia el legítimo reclamo por el pago de los sueldos en término".

A su vez, desde el escrito, que tiene varios párrafos con la postura clara de repudiar el hecho, resaltan que "desde el cambio en la gestión de la dirección, las diferencias son notables y cada vez más amplias. Queremos y debemos. convocar a un gran encuentro, que nos requiera a todos, estudiantes, profesores y directivos, porque ya se ha vuelto insostenible".

Además, exigen "la inmediata reincorporación de Karina Comas". En continuación a esto, también solicitan "escuchar los motivos por los cuales tomó estas decisiones la representante legal, alguien que JAMÁS tuvo relación ni cercanía con el estudiantado, ni sabe lo que significa esta situación para nosotros".

"No queremos más despidos, exigimos la reincorporación de Karina Comas. Queremos un colegio que no nos haga torturarnos cada mañana pensando que tenemos que volver a ir. Queremos ir felices a estudiar, queremos que se respeten nuestros derechos. Queremos un colegio que no excluya a nadie, que nos incluya a todos. Basta de despidos, reincorporación inmediata de Karina Comas o sentada", cerraron.