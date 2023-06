Continúa abierta la inscripción al Procrear II, el programa que fue relanzado por el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, para acceder a la casa propia. Para esta nueva edición 2023 hay dos formas de inscripción, destinadas a diferentes segmentos de la población. Atención, porque ya quedan pocos días para anotarse.

Por un lado está la línea "Destino Joven", diseñado específicamente para personas de entre 18 y 34 años, que buscan acceder a su primera vivienda. Por el otro está la línea "Inscripción General", destinada a todos los ciudadanos de entre 35 y 64 años, que deseen obtener una vivienda a través del plan.

Procrear II: a dónde están ubicados los lotes

Como se informó, para la Región habrá lotes en dos puntos. Uno de ellos es en el barrio San Carlos de La Plata, más precisamente el predio comprendido entre las calles 151, 531, 155 y 528, los cuales poseen agua, electricidad, alumbrado, gas y cordón cuneta.. Podrán anotarse personas con código postal 1894,1894,1895,1896,1897,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909.

El otro estará en Berisso, sobre calles Misiones y Entre Ríos. Se trata de terrenos que cuentan con red cloacal, agua, electricidad, alumbrado público, pluvial y vialidades. A ellos podrán acceder vecinos con código postal 1923.

En tanto, se informó que hay en total 1.456 terrenos disponibles, en aproximadamente 52 predios distribuidos en once provincias de todo el país. Este es el listado completo de dónde se encuentran los terrenos con servicios para acceder al programa:

. Provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina - Carhué, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Coronel Pringles, Chacabuco, Carmen de Areco, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, General Villegas, Guaminí Casbas, Hurlingham, La Plata-San Carlos, Lamadrid, Las Flores, Lobos, Mar Chiquita-Coronel Vidal, Mar del Plata 243, Moreno, Olavarría, Pergamino, Pila, Puán, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos, San Miguel del Monte, Tandil-Garbellini, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Villa Gesell, Campana, Luján y Mar del Plata 244/244 A.

* Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca.

* Chubut: Puerto Madryn DDUU y Puerto Madryn IPV.

* Córdoba: Villa María-Reale Bonetto, Villa María-Seia, Villa María-Soles de Mayo y Barrio Liceo.

* Corrientes: Goya.

* Entre Ríos: Gualeguaychú.

* Formosa: Formosa.

* Neuquén: Centenario y San Martín de los Andes.

* Santa Cruz: Caleta Olivia y Río Gallegos.

* Santa Fe: Esperanza.

* Misiones: Posadas.

Cómo se financia el Procrear II

El programa Procrear ofrece créditos hipotecarios para adquirir lotes con servicios. El monto de financiación total es de $3.000.000 por lote, son a 30 años y a tasa fija. De todas formas se informó que el crédito deberá pagarse en dos etapas:

* En los primeros seis meses, el pago tendrá que ser de un porcentaje del precio del lote en cuotas fijas en pesos. El porcentaje podrá variar entre el 6 y el 25% del valor total, según el tramo al que pertenezca el beneficiario (ingresos de los solicitantes y cónyuges o pareja convivientes).

* En una segunda etapa, las cuotas pendientes serán otorgadas en pesos y se ajustarán según el coeficiente de la Casa Propia.

Requisitos para jóvenes de 18 a 35 años

Los requisitos para la línea jóvenes de 18 a 35 años son:

* Ser argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente mayor a cinco (5) años.

* Tener al día el Documento Nacional de Identidad.

* El grupo familiar deberá tener ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar, en forma mensual netos, deberán estar entre uno y medio (1,5) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción.

* Los interesados tendrán que tener entre dieciocho (18) y treinta y cinco (35) años de edad al momento de la inscripción.

* No tener bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar, ni como propietarios ni como copropietarios al momento de iniciar el trámite, salvo las excepciones enumeradas en el punto 11.6.

* No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

* No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.

* Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

* Registrar, como mínimo, doce (12) meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

* El titular y el cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial o unión de hecho.

Cómo inscribirse al Procrear II: últimos días

Para acceder al Procrear II, la inscripción está transitando sus últimos días. Para ello se debe ingresar al sitio: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/lotesconservicios

Se destacó que el formulario de inscripción a los lotes con servicio de Procrear tienen seis sencillos pasos, en los que el titular y co-titular deberán completar sus datos personales.