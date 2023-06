Ricardo Gareca se despidió de Vélez en una sentida conferencia de prensa: "Entendí que era un momento propicio para salir"

El "Tigre" Ricardo Gareca dejó de ser entrenador de Vélez. Esta noticia fue confirmada por el propio entrenador que en sus redes sociales utilizó la frase "Lo intenté", y de esta manera se despidió del conjunto de Liniers.

A su vez, esta mañana brindó una conferencia de prensa donde explicó los motivos de su alejamiento: "Entendí que era un momento propicio para salir. Vélez está por encima de todo. Independientemente del afecto y el cariño, los resultados son los que determinan la continuidad. Es una resolución mía. Nos contrataron para mejorar al equipo y no lo pudimos hacer”.

En esta misma línea, el ex DT campeón con el conjunto velezano aseguró: "Estoy acostumbrado a los malos resultados, a los vaivenes del fútbol. Tengo fuerza. No me gustó haber tenido que sacar dos jugadores en 20 minutos. Me dolió. Lo tomo como parámetro. Me hizo reflexionar y dije, ‘hasta acá llegué’”.

Entre otras tantas declaraciones, el "Tigre" aseguró que “Es el momento más difícil de mi carrera". "Estamos hablando de un club bastante especial para mí. No soy de irme, en general, porque soy de respetar el contrato, pero vimos y entendimos que este era el mejor momento. Creemos que Vélez tiene todas las posibilidades de ir mejorando. Nos alejamos en estos momentos por eso. Los dirigentes han intentado convencerme para que me quede, pero eso no sucedió”, culminó.

La tabla de posiciones marca que Vélez apenas pudo ganar tres encuentros en el campeonato, empató seis y acumuló seis derrotas. En total, tiene 18 puntos y está a tan solo una unidad de Arsenal, que es el último.