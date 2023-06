Enrique el “perseguido”: acusa a la prensa de causar dolor y muerte

El duque de Sussex lanzó en el Tribunal Superior de Londres duras acusaciones contra los tabloides británicos (prensa sensacionalista), a cuyos periodistas responsabiliza de haber ocasionado “mucho dolor, disgustos y muerte” y a quienes considera “la madre de los troles de internet”.

El príncipe Enrique testificó y volverá a hacerlo hoy en su demanda contra el grupo Mirror Group Newspapers (MGN) que, de acuerdo con la querella, incurrió en prácticas ilegales como pinchazos telefónicos y contratación de detectives privados para lograr exclusivas y vender más periódicos.

Según alega el hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, unos 140 artículos publicados entre 1996 y 2010 por las cabeceras “Daily Mirror”, “Sunday Mirror” y “The People” contenían datos recabados mediante el empleo de métodos ilegales, si bien la vista de ayer tuvo en cuenta solo 33 de esas publicaciones.

Por su parte, la defensa de MGN, a quien representa el letrado Andrew Green, lo refutó y argumentó asimismo que algunos de los demandantes en este caso han denunciado ante la justicia demasiado tarde.

En su intervención, el duque responsabilizó a la prensa amarilla de este país de tener las manos “manchadas de sangre” (frase que supo decir Lord Spencer, el hermano de Lady Di, tras la trágica muerte de la princesa) por haber ocasionado “dolor, disgustos y muerte”.

“Los troles reaccionan a historias que ellos crean. La gente ha muerto como resultado y continuará suicidándose cuando no vea otra salida”, declaró el duque, que desde hace tiempo dice sentirse “perseguido”, lo mismo que su esposa Meghan Merkel, por alguno medios de prensa.

En alusión a la fuerte intrusión mediática en su vida privada, el príncipe, que reconoció haber sentido depresión y paranoia, se preguntó: “¿Con cuánta más sangre se mancharán los dedos (por los periodistas) antes de que alguien frene esta locura?”.

Enrique describió que tanto él como su esposa, la estadounidense Meghan, duquesa de Sussex, tuvieron que afrontar “un acoso constante” e insultos por parte de los tabloides durante los últimos seis años.

“Tras haber experimentado lo que yo he experimentado en los últimos seis años en cuanto a un acoso constante, intimidación e insultos, que tanto mi esposa y yo hemos sufrido a manos de los tabloides, este tipo de comportamiento lamentable realmente no me sorprende”, dijo sobre los pinchazos ilegales.

Con relación a este punto, alertó de que “sin una regulación adecuada de la prensa”, este supuesto “acoso” solo “empeorará”.

También afeó a “aquellos que tienen el poder” (por el Gobierno británico) por “hacer la vista gorda” para permitir que continúen estas ilegalidades.

“El hecho de que se protejan unos a otros (...) es lo más alarmante de todo, especialmente porque son (los periodistas) la madre de los troles ‘online”, lamentó.

Durante la audiencia, el príncipe indicó además que las acciones “perversas” de estos medios sensacionalistas le generaron en su día “paranoia” y “desconfianza”, haciéndole dudar de la lealtad de amigos y allegados, y afectaron “todas las parcelas” de su vida privada, desde la seguridad hasta sus relaciones.

“Diría que las acciones (de estos medios) afectaron todas las áreas de mi vida, generando muchísima paranoia en mis relaciones pues desconfiaba de todo el mundo cuyo nombre figurara en el artículo, ya fueran (el ex empleado de caballerizas de la Casa Real) Mark Dyer, (su exniñera) Tiggy o el hermano de esta, por ejemplo”, reveló.