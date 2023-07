Confesión de Lali Espósito sobre su salud mental: “Se me va a paralizar la cara”

Sabido es que, por estos tiempos, es posible compartir en público los diferentes problemas de salud mental. Recordemos que, no hace mucho, fueron Tini Stoessel, Nicki Nicole o La Joaqui las primeras en hablar del tema.

Así, Lali Espósito se suma a no ocultar sus emociones y hablar abiertamente sobre la ansiedad. La cantante y actriz en cuestión reveló los momentos más difíciles que le han tocado a lo largo de su carrera: "Voy a ser muy sincera, lamentablemente yo vengo de pasar un tiempo de mucha ansiedad y nivel dramático, ya que soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parece que estoy bien, pero no es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan mil cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno, pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo: ‘tranquila’”.

En este sentido, la actriz, que acaba de realizar una gira por España, reveló que la situación que le tocó vivir “no fue fácil” y contó que tuvo que poner límites: “Recién a mis 30 años tuve que aprender a decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’, porque significa: ¡cómo que yo no puedo! ¡Sí, yo puedo todo! Me malacostumbré a poder muchas cosas locas a la vez” ,relató.

Para finalizar, la cantante confesó que este año, por primera vez, se está replanteando cómo encarar el trabajo. “Porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís: ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal", concluyó.