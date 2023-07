El Inter Miami prepara una gran fiesta para recibir a Lionel Messi: dónde verla y a qué hora será en nuestro país

Este domingo desde las 19 (hora Argentina), Lionel Messi será presentado como el flamante refuerzo de Inter Miami, de pésimo momento futbolístico en la Major League Soccer (MLS), donde lleva un total de 11 encuentros sin ganar.

Lo cierto es que la fiesta será única. El estadio estará completo y las camisetas rosas con el número 10, serán habituales en cada hincha que esté presente.

En lo que respecta a los shows, los raperos argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, dos cantantes que son muy seguidos de cerca por Leo y su familia.

A su vez, también estará presente el cantautor colombiano Camilo y el reggaetonero centroamericano Ozuna, quienes serán los encargados de sumarle color a la presentación formal del capitán campeón del mundo con Argentina.

En cuanto a la televisación, este evento bautizado como “The Unveil” (La Revelación) y será retransmitido a nivel mundial por Apple TV+, desde el DRV PNK Stadium, un recinto situado en Fort Lauderdale, unos 50 km al norte de Miami.

Vale aclarar que la aplicación de Apple no se puede descargar en ningún aparato Android. La prioridad pasa por sus teléfonos inteligentes iPhone, iPad, consolas de videojuegos, Smart TV o los propios dispositivos coincidentes con Apple TV+. En todas las opciones se debe poder instalar de manera obligatoria la App de Apple TV+ porque de otra manera no se podrá visualizar. Sin embargo, los fanáticos podrán acceder desde cualquier computadora y cada persona puede conectarla con la televisión a través de un cable HDMI para replicar la imagen en el caso que no posea un TV compatible con estos requisitos.

Las puertas del reducto se abrirán para los medios acreditados a partir de las 17 (hora local de Miami), aunque el plato principal iniciará desde las 20 (hora local). Sobre la distribución de las entradas, la entidad norteamericana comunicó que los compradores de abonos por la temporada recibirán entrada gratuita para la ceremonia.

El entretenimiento en el estadio estará a cargo de las personalidades de MLS Season Pass Melissa Ortiz, nativa del sur de Florida y ex jugadora del equipo nacional femenino colombiano y atleta olímpica convertida en locutora, y Tony Cherchi, un talento venezolano en el aire que cubre la MLS en español.

Por otra parte, será una jornada importante, ya que anunciaron que este domingo también se desarrollará una conferencia de prensa, en las cercanías del estadio del Inter en Fort Laurdeldale, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, donde se hablará del "formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga".

Se especula también que pueden existir "novedades" respecto a la determinación que tome la liga estadounidense sobre la posible inclusión dentro de la Copa Libertadores por primera vez en la historia, con la posibilidad de que Lionel Messi pueda jugarla.